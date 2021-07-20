Силовики вперше затримали українця за піратство в Індійському океані

У повідомленні йдеться, що українець погрожував екіпажу судна зброєю

В Україні вперше затримали українця, який підозрюється у піратстві. За даними слідства, він брав участь у захопленні судна в Індійському океані. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що громадянин України працював в іноземній компанії, яка надавала послуги з охорони суден від піратів. У червні 2020 року він зі зброєю прибув на один з таких кораблів в західній частині Індійського океану.

«Погрожуючи капітану зброєю він заявив, що захоплює судно і зажадав змінити курс в порт Фуджійєра, а також виплати викуп», – зазначили в прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що українець чинив психологічний тиск на членів екіпажу, демонструючи споряджений магазин до гвинтівки і навіть вистрілив у стелю капітанського містка.

Капітан судна, побоюючись за життя членів екіпажу, віддав наказ перевести судно в режим маневрування, а вимоги українця передав менеджерам компанії судновласника.

Після чотириденних переговорів представники судновласника надали капітану розпорядження видати українцю 6 тисяч доларів США в обмін на розблокування судна.

«Правоохоронцями за місцем проживання громадянина України проведено обшук. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», – уточнили в офісі генпрокурора.