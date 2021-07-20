  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Силовики вперше затримали українця за піратство в Індійському океані

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українця вперше затримали за піратство - Силовики вперше затримали українця за піратство в Індійському океані
    Українця вперше затримали за піратство
    Фото з відкритих джерел

    У повідомленні йдеться, що українець погрожував екіпажу судна зброєю

    В Україні вперше затримали українця, який підозрюється у піратстві. За даними слідства, він брав участь у захопленні судна в Індійському океані. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Слідчі встановили, що громадянин України працював в іноземній компанії, яка надавала послуги з охорони суден від піратів. У червні 2020 року він зі зброєю прибув на один з таких кораблів в західній частині Індійського океану.

    «Погрожуючи капітану зброєю він заявив, що захоплює судно і зажадав змінити курс в порт Фуджійєра, а також виплати викуп», – зазначили в прокуратурі.

    У повідомленні йдеться, що українець чинив психологічний тиск на членів екіпажу, демонструючи споряджений магазин до гвинтівки і навіть вистрілив у стелю капітанського містка.

    Капітан судна, побоюючись за життя членів екіпажу, віддав наказ перевести судно в режим маневрування, а вимоги українця передав менеджерам компанії судновласника.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Силовики вперше затримали українця за піратство в Індійському океані
    Силовики вперше затримали українця за піратство в Індійському океані

    Після чотириденних переговорів представники судновласника надали капітану розпорядження видати українцю 6 тисяч доларів США в обмін на розблокування судна.

    «Правоохоронцями за місцем проживання громадянина України проведено обшук. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», – уточнили в офісі генпрокурора.

    Теги: Офіс Генерального прокурора корабель розслідування пірат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Силовики вперше затримали українця за піратство в Індійському океані