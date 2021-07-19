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    Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів перед візитом Зеленського

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    Один із засуджених у Грузії яхтсменів&nbsp;Юрій Хомич - Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів перед візитом Зеленського
    Один із засуджених у Грузії яхтсменів Юрій Хомич
    Фото з соцмереж

    Двох українців засудили у Грузії на чотири роки

    Влада Грузії звільнила двох українських яхтсменів, засуджених на днях за незаконне перетинання державного кордону у 2020 році. Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

    «З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами», – йдеться у заяві глави держави.

    Голова Виконавчого комітету реформ, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі у Facebook стверджує, що грузинська влада «відступила через принципову позицію України і особисто президента Зеленського, а також через принциповість українських моряків».

    «За моєю інформацією, літак президента Зеленського злетів тільки після того, як надійшло повідомлення про звільнення українців», – пише Саакашвілі.

    За даними телеканалу «Мтаварі», моряки були звільнені актом про помилування, підписаним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Зазначається, що самі засуджені не зверталися з відповідним проханням до глави держави.

    Як відомо, громадян України звинуватили у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

    Зазначимо, 19 липня Зеленський здійснює робочий візит до Грузії.

    Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня прибула літаком в Україну.

    23 червня грузинська лідерка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

    Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

    Також минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.

    Теги: Михайло Саакашвілі Грузія корабель засуджені Володимир Зеленський Україна Саломе Зурабішвілі українські моряки помилування
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    Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів перед візитом Зеленського