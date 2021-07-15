Туреччина затримала судно з українцями: моряків підозрюють у контрабанді наркотиків

Прокуратура міста Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників

У Туреччині затримали судно з українським екіпажем через підозру в контрабанді наркотиків, капітан і троє його помічників заарештовані. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко,

«10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC Capucine R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця. Наступного дня прокуратура міста Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників. Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків», – розповів дипломат.

Ніколенко зазначив, що посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу. І наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними.

Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків. Решта членів екіпажу нині знаходиться на борту судна. Вони беруть участь в розслідуванні як свідки. Департамент консульської служби МЗС України та посольство України в Туреччині тримають справу на контролі.

До слова, на початку липня капітан судна, якого понад п’ять років утримували на Шрі-Ланці, повернувся в Україну. Як повідомили у профспілці моряків, Геннадій Гаврилов був капітаном судна Avant Garde (IMO 8107036, прапор Шрі-Ланки), яке перебувало в управлінні шрі-ланкійської компанії і було задіяно в забезпеченні безпеки на морі і запобігання нападів піратів.

Корабель Avant Garde був примусово заведений місцевою владою в територіальні води Шрі-Ланки. Судно було поставлено на стоянку в порту, а Геннадій Гаврилов залишився на його борту як капітан. Через кілька місяців 23 червня 2016 року капітан Гаврилов був заарештований за незаконне ввезення зброї в країну. Відтоді йому не дозволяли залишати територію держави через розслідування.