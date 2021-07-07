Україна хоче купити криголама за $5 млн

Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за $5 мільйонів

Кабінет міністрів України сьогодні схвалив виділення коштів для придбання науково-дослідного судна – криголаму – для антарктичних експедицій. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

В України з 2001 року немає власного судна для подібних досліджень.

Урядовці зазначають, що криголам дозволить українським полярникам повернутись до досліджень Світового океану, «створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами» і в перспективі працювати також в інших регіонах, зокрема в Арктиці.

Також власне судно дозволить полегшити доправлення вантажів на станцію «Академік Вернадський» незалежно від погодних умов – наразі Україна змушена для цього фрахтувати іноземні судна, особливо коли океан в Антарктиці вкриває крига.

Рішення уряду ще має затвердити комітет Верховної Ради з питань бюджету, а вже тоді можна буде придбати криголам. За словами директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого, відповідні перемовини ведуться з Великою Британією.

Як розповів Дикий у коментарі «Суспільному», йдеться про колишнього флагмана Британської антарктичної служби «Джеймс Кларк Росс». За оцінками українських фахівців, флагман ще придатний до експлуатації протягом наступних 20-25 років.

Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за п’ять мільйонів доларів. Імовірно, судно зможе вирушити до Антарктиди вже до кінця 2021 року, зазначив Дикий.

Україна є однією з трьох десятків країн, які мають власну антарктичну станцію, але з 2001 року в нас немає кораблів, що б могли працювати в антарктичних умовах. Тому українські науковці фрахтують судна інших країн чи «падають на хвіст» риболовецьким кораблям, що є вкрай збитковим.

У листопаді 2019 року з’явилась інформація, що Кабінет міністрів виділив 252 мільйони гривень, щоб придбати Україні власне судно для антарктичних досліджень. Але наприкінці року обіцяних коштів у бюджеті так і не знайшли, і купівлю відтермінували на наступний рік.

У листопаді минулого року повідомлялося, що завод у Маріуполі відремонтував єдиний в Україні криголам.