Адвокат родин Небесної сотні зробив гучну заяву щодо нового генпрокурора



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Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич розказав, на яких етапах перебуває слідство у справах злочнів проти Майдану

«Рябошапка завдав два найпотужніших удари по справах Майдану за всі роки», - стверджує Тітич

Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич в

розповів, на яких етапах перебувають суди і слідство у справах злочнів проти Майдану.

Зокрема

Тітич наголосив, що генпрокурор Руслан Рябошапка завдав два найпотужніших удари по цих справах за всі роки, зруйнувавши концепцію досудового розслідування у «справах Майдану» та прибравши людей, які ефективно працювали. Про це адвокат заявив, відповідаючи на питання, чи хоч якось позначилось на динаміці розслідування те, що Генпрокуратура перетворилась на Офіс прокурора та з’явився новий очільник відомства Руслан Рябошапка.

«Поки вся «реформа» прокуратури вичерпалася зміною назви. Рекламована Рябошапкою атестація проводиться з численними порушеннями законодавства і здорового глузду, негативні наслідки цього матимемо найближчим часом. Тому покращення не бачу, а ось погіршення – так. Незаконно та свавільно звільнені ключові слідчі, керівники слідчого підрозділу, які працювали над розслідуванням», - заявив адвокат родин Героїв Небесної сотні.

Тітич також розказав, на які категорії можна поділити справи Майдану та в якому вони зараз стані.

«Взагалі «справа Майдану» – це такий мем. Є велика кількість кримінальних проваджень, які знаходяться на різній стадії розслідування або судового розгляду. Частина – насильницькі, і не тільки на Майдані, а по Україні загалом. Частина – злочини економічні, злочини проти національної безпеки, зокрема, узурпація влади. Окремий блок – це злочини судової влади, зокрема, економічні злочини, пов’язані з правосуддям», - пояснив він.

Тітич зазначив, що епізод терористичного акту 20 лютого 2014 року (мем – «розстріли») розкритий і розслідуваний в частині причетності до цього злочину конкретних осіб. Слідство встановило одну групу безпосередніх виконавців злочину і передало до суду справу з обвинуваченням щодо п’яти з них. Судовий розгляд триває з 2015 року і зараз на фінальній стадії. Притягнули до суду, тих кого вдалося затримати, інші втекли – щодо них має бути заочне провадження. Минулого літа в суді були представленні та досліджені ключові докази обвинувачення, які доводять факт організації і координації цього терористичного акту на найвищому рівні та в інтересах РФ.

«Щоб не допустити ці докази до судових дебатів і відповідно вироку, Росія зірвала судовий розгляд – поставила вимогу віддати «беркутівців» в обмін на заручників і полонених українських військових. Але ми маємо завершити судовий розгляд у цій справі: немає значення – за присутності обвинувачених чи ні. Це питання державних інтересів і всіх притомних громадян України, незалежно від їхніх політичних уподобань і їхнього ставлення до подій Майдану», - наголосив адвокат родин Героїв Небесної сотні.

Тітич підкреслив, що завдання суспільства є спонукати владу змінити процесуальне законодавство, що гарантуватиме міжнародну легітимність результатам цього судового розгляду, і захистити процес від провокацій.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими «ДНР» і «ЛНР». З полону бойовиків повернулися 76 українців. СБУ оприлюднила імена всіх звільнених з полону українців: це 12 військових і 64 цивільних.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Крім того, суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

Також нагадаємо, що прокуратура разом із СБУ почали допит звільнених з полону українців. Процесуальні дії зі звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями, наголосили в Офісі генпрокурора.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук зауважив, що останнім обміном ми практично вичерпали свій так званий «обмінний ресурс», «а за лінією фронту, в Криму і в Росії знаходиться ще біля двох сотень утримуваних наших громадян». «Це питання потрібно негайно гостро ставити уже зараз з конкретними пропозиціями реалізації. Тут ще величезний обсяг дуже кропіткої роботи», - стверджує ексміністр оборони.

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