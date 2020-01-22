Силовики затримали на Миколаївщині наркобанду, до складу якої входив патрульний



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Фото: ДБР

За попередньою інформацією, полісмен здійснював «прикриття» злочинців

У Миколаєвській області правоохоронці затримали членів організованої групи наркодилерів, до якої входив патрульний поліцейський. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

«Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві, спільно з Миколаївским управлінням ДВБ Нацполіці та прокуратурою Миколаївської області викрили організовану злочинну групу у складі поліцейського та чотирьох цивільних осіб, які налагодили незаконне виробництво, зберігання та збут психотропної речовини – амфетаміну (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, поліцейський Управління патрульної поліції в Миколаївській області здійснював «прикриття» протиправної діяльності групи осіб, що займалася виготовленням амфетаміну. Крім того, патрульний купував психотропну речовину для власного вживання та подальшого розповсюдження серед свого оточення, в тому числі співробітників поліції.

В результаті обшуків за місцями незаконного виробництва психотропів і проживання учасників угрупування вилучено амфетамін та значну кількість зброї і боєприпасів.

Невідкладні слідчі дії тривають. Дві особи затримано, вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.