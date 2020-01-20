Порошенко, скасувавши важливий візит до Швейцарії, особисто відвідав ДБР



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До 20 січня жодних повісток від ДБР Петро Порошенко не отримував

П'ятий президент України вирішив повернути слідчих ДБР у рамки закону і примусити їх вручити повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК, - адвокат Головань

Сьогодні, 20 січня 2020 року, Петро Порошенко, скасувавши важливий закордонний візит до Швейцарії і заплановані зустрічі зі світовими лідерами, особисто відвідав Державне бюро розслідувань, щоб повернути слідчих ДБР у рамки закону і примусити їх вручити повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК. Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook.

Головань наголосив, що до цього дня жодних повісток Петро Порошенко не отримував.

Адвокат додав, що Петро Порошенко сьогодні прийшов щоб отримати повістки про виклик для допиту у якості свідка на 24 січня 2020 року (справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу).

«Як бачимо, два провадження з трьох «розслідуються» ДБР явно в інтересах Росії. Наголошую, жодних інших повісток ні на 21 січня, ні на інші дати не вручалося», - зазначив він.

Головань розповів, що на 31 січня та 11 лютого у Петра Порошенка заплановані закордонні відрядження, про що він поінформував ДБР. Відтак, Петро Порошенко має намір відвідати ДБП 24 січня і дати свідчення не лише у справі про Мінські угоди, але і по всіх інших провадженнях, сфабрикованих за вказівкою Офісу президента.

За словами адвоката, повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олег Корецький.

«Той самий Корецький, ймовірний учасник діалогів «Трубу прорвало». До речі, сьогодні з заяви Корецького одному з телеканалів отримано якісний зразок його голосу, який буде використаний при здійсненні міжнародної фоноскопічної експертизи стосовно опублікованих записів незаконного впливу на слідство з боку Труби та посадовців Офісу президента», - додав Головань.

Адвокат зазначив, що у ДБР дуже прискіпливо ставляться до порядку вручення повісток, коли це стосується слідчих цієї організації.

«А от коли мова йде про вручення повісток Петру Порошенку, спільники недавно звільненого Труби вважають формальності зайвими і дозволяють собі надсилати те, що вони вважають викликом свідка, адвокату у WhatsApp», - наголосив він.

Головань пригадав, як нещодавно писав про свої спроби вручити слідчим ДБР повістки в суд, а також про те, як слідчі ДБР ухилялися від отримання повісток і від явки до суду для допиту. Як виявилося, слідчі ДБР Сергєєва, Роженко, Гульченко та Осетрова не з'являються до суду тому, що їм перешкоджає вже згаданий ймовірний учасник діалогів «Трубу прорвало», начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розсдідувань ДБР Корецький.

«Корецький не посоромився направити в суд листа за власним підписом, суть якого зводиться до спроб унеможливити допит слідчих як свідків. Корецькому, бачте, не сподобалося, що суд доручив мені вручити повістки. Хоча така можливість у цивільному процесі прямо передбачена законом. Відповідно до частини 6 статті 128 Цивільного процесуального кодексу України, стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу», зазначив адвокат і додав, що перешкоджання з'явленню свідка до суду – злочин, передбачений ст. 386 КК України.

«Хоча навряд чи можна очікувати іншої поведінки від активного спільника нещодавно звільненого Труби та замовників політичних переслідувань з Офісу президента», резюмував Головань.

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Адвокат додав, що Корецький направив листа у Печерський суд на адресу Шевченківського, проте, на думку Голованя, це вже немає ніякої різниці.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Також повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не буде подавати у відставку через скандал з опублікованими записами начебто його розмов в одному з Telegram-каналів.