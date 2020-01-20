Глава ДБР призначила своїм заступником «ексадвоката Януковича»



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Новопризначений заступник голови ДБР Олександр Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала експрезидента Віктора Януковича

Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань

Заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов.

Про це 20 січня повідомляється на сайті ДБР.

Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова 20 січня заявила, що «комісія з відбору заступників закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку, накази на призначення заступників підписано». Ними стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов.

Раніше ЗМІ писали, що новопризначений заступник голови ДБР Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала експрезидента Віктора Януковича.

Соколов до призначення був співробітником Служби безпеки в Харківській області.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.