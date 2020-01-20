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    Новини

    У ДБР повідомили деталі смерті у будівлі ЦВК співробітника Управління держохорони

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    Наразі у ЦВК тривають першочергові слідчі дії - У ДБР повідомили деталі смерті у будівлі ЦВК співробітника Управління держохорони
    Наразі у ЦВК тривають першочергові слідчі дії

    За попередньою інформацією, працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують можливе самогубство, скоєне працівником Управління державної охорони (УДО) України в приміщенні Центральної виборчої комісії.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

    Наразі тривають першочергові слідчі дії.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.

    Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що в будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник УДО.

    ЦВК Київ смерть розслідування Державне бюро розслідувань самогубство Управління державної охорони військова прокуратура
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