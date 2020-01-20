У ДБР повідомили деталі смерті у будівлі ЦВК співробітника Управління держохорони



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Наразі у ЦВК тривають першочергові слідчі дії

За попередньою інформацією, працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують можливе самогубство, скоєне працівником Управління державної охорони (УДО) України в приміщенні Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.

Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що в будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник УДО.