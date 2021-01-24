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    Помер брат Ахметова

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    Ігор Ахметов - Помер брат Ахметова
    Ігор Ахметов
    Фото: ФК «Шахтар»

    Ігор Ахметов помер на шістдесятому році життя

    Стало відомо про смерть брата підприємця та президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Про це повідомляє сайт футбольного клубу.

    «На 60-му році пішов з життя Ігор Леонідович Ахметов. «Шахтар» висловлює глибокі співчуття родині через непоправну втрату», – зазначається в повідомленні.

    Про причину смерті не повідомляється.

    На сайті також згадується, що минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний «Шахтар». Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою.

    «Його досвіду і його порад дуже бракуватиме всій сім’ї ФК «Шахтар», – пишуть автори повідомлення.

    Як повідомлялося раніше, Рінат Ахметов зайняв третю сходинку в «ТОП-100 самих впливових людей та явищ в Україні».

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    Теги: Рінат Ахметов смерть
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