Помер брат Ахметова

Ігор Ахметов помер на шістдесятому році життя

Стало відомо про смерть брата підприємця та президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Про це повідомляє сайт футбольного клубу.

«На 60-му році пішов з життя Ігор Леонідович Ахметов. «Шахтар» висловлює глибокі співчуття родині через непоправну втрату», – зазначається в повідомленні.

Про причину смерті не повідомляється.

На сайті також згадується, що минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний «Шахтар». Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою.

«Його досвіду і його порад дуже бракуватиме всій сім’ї ФК «Шахтар», – пишуть автори повідомлення.

Як повідомлялося раніше, Рінат Ахметов зайняв третю сходинку в «ТОП-100 самих впливових людей та явищ в Україні».