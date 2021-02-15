Холдинг Ахметова підписав меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ для розвитку відновлюваної енергетики

Mubadala, Masdar і ДТЕК згідно з меморандумом, вивчать потенційну можливість спільних інвестицій у проєкти відновлюваної енергетики в Україні та за кордоном

Меморандум спрямований на розвиток міжнародного партнерства в межах реалізації цілей нової стратегії ДТЕК 2030

Компанія ДТЕК (входить в SCM бізнесмена Ріната Ахметова) підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння з Masdar, яка входить до інвестиційної компанії Mubadala, що керує портфелем активів та інвестицій в ОАЕ й за кордоном, у розмірі $232 млрд.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК.

Меморандум про взаєморозуміння спрямований на розвиток міжнародного партнерства в межах реалізації цілей нової стратегії ДТЕК 2030.

Mubadala, Masdar і ДТЕК згідно з меморандумом, вивчать потенційну можливість спільних інвестицій у проєкти відновлюваної енергетики в Україні та за кордоном.

«ДТЕК поставив собі за мету – досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Ми вже побудували вітро- та сонячні електростанції потужністю 1 ГВт, що стало внеском компанії в глобальну боротьбу зі зміною клімату. Сьогодні спільно з нашими партнерами Mubadala, Masdar ми робимо наступний крок на шляху до цієї мети. Ми вітаємо міжнародне співробітництво й партнерство як основу майбутнього успіху. Це честь і відповідальність для нашої компанії бути провідником для іноземних інвестицій в Україну», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Меморандум був підписаний під час офіційного державного візиту президента України Володимира Зеленського та Першої леді України Олени Зеленської в ОАЕ.

«Як світовий лідер в галузі відновлюваних джерел енергії, представлений більш ніж у 30 країнах, Masdar вітає цю можливість допомогти Україні в досягненні її цілей у галузі чистої енергії. Використовуючи наш спільний досвід, Masdar і ДТЕК зможуть найкращим чином визначити подальший шлях розвитку сектору відновлюваної енергетики України», — цитує прес-служба ДТЕК слова виконавчого директора Masdar Мохамеда Джаміль Аль Рамахі.