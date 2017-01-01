Синод УПЦ КП розгляне бажання діалогу московської церкви на найближчому засіданні

Московська церква хоче діалогу щодо «подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП»

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату на найближчому засіданні розгляне бажання Російської православної церкви вести діалог й ухвалить відповідне рішення, йдеться в заяві прес-центру УПЦ КП. В УПЦ КП заявили, що лист очільника церкви, патріарха Філарета до РПЦ і її керівника Кирила був ініційований московською



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Голова УПЦ КП Філарет

Московська церква хоче діалогу щодо «подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП»

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату на найближчому засіданні розгляне бажання Російської православної церкви вести діалог й ухвалить відповідне рішення, йдеться в заяві прес-центру УПЦ КП.

В УПЦ КП заявили, що лист очільника церкви, патріарха Філарета до РПЦ і її керівника Кирила був ініційований московською стороною, а метою його написання мало стати створення передумов для визнання РПЦ автокефалії Української церкви.

«Через посередництво першоієрарха РПЦЗ (МП) митрополита Іларіона (Капрала) нещодавно Московська патріархія висловила бажання вступити в діалог з патріархом Філаретом. Безпосереднім предметом діалогу малося на увазі подолання всього комплексу проблем, які перешкоджають нормальному церковному спілкуванню між РПЦ і УПЦ КП, як це має бути між помісними церквами», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті УПЦ КП.

«Враховуючи цю позицію і бажаючи виявити добру волю, патріарх Філарет на прохання, висловлене від імені і за дорученням патріарха Кирила, надіслав до нього лист, який публікується в копії. В цьому листі були враховані побажання з боку Московського патріархату «обійти гострі кути» для того, щоби обидві сторони мали можливість у діалозі «зберегти лице», – додали в УПЦ КП.