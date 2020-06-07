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    Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на неділю

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    <p>У Києві сьогодні повітря прогріється до 29&deg;&nbsp;</p> - Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на неділю

    У Києві сьогодні повітря прогріється до 29° 

    Фото: Тетяна Зайченко, Главком

    Короткочасні дощі можливі лише у західних областях

    В Україні у неділю, 7 червня, очікуються невеликі короткочасні дощі лише у західних областях, на решті території без опадів. Температура вдень становитиме 24-29°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «7 червня мінлива хмарність. У більшості західних, вночі подекуди і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південний-східний, 5-10 м/с, на заході вдень місцями пориви 15-18 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі 12-17°, на сході подекуди 10-11°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 31°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

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    У Києві сьогодні синоптики обіцяють суху погоду. Вітер переважно південний-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 15-17°, вдень 27-29°.

    До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.

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