Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на неділю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сьогодні повітря прогріється до 29° Фото: Тетяна Зайченко, Главком

Короткочасні дощі можливі лише у західних областях

В Україні у неділю, 7 червня, очікуються невеликі короткочасні дощі лише у західних областях, на решті території без опадів. Температура вдень становитиме 24-29°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«7 червня мінлива хмарність. У більшості західних, вночі подекуди і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південний-східний, 5-10 м/с, на заході вдень місцями пориви 15-18 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі 12-17°, на сході подекуди 10-11°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 31°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

У Києві сьогодні синоптики обіцяють суху погоду. Вітер переважно південний-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 15-17°, вдень 27-29°.

До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.