Дощі припиняться, почнуться грози. Синоптик про літо, яке забарилось інтерв'ю

Цьогоріч метеорологічне літо запізнюється – на нього доведеться зачекати ще кілька днів

Зими не було, чи буде літо?

Кліматологи підбили підсумки минулої весни: вона цього року у столиці була дуже теплою: середня температура повітря у Києві за березень-травень становила +9,6 градусів, що на 1,4 градуса вище за кліматичну норму. Такі дані оприлюднила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Цьогорічна весна була дуже контрастною, якщо березень був теплішим за кліматичну норму відразу на 5,8°С, то травень виявився холоднішим на 2,8°С», – вказали кліматологи.

Потепління і досі не настало. Метеорологічне літо у Київ не прийшло, щоправда холодний початок червня не є аномалією: літнє тепло, за даними спостережень, може розпочатися як у середині травня, так і через тиждень після початку календарного літа. До прикладу, у 1990-му та 2001 роках тепла погода приходила в Україну з 7 червня.

За словами синоптикині Наталки Діденко, і цьогоріч метеорологічне літо запізнюється – на нього доведеться зачекати ще кілька днів. В інтерв’ю «Главкому» Діденко розказала, як зміниться погода найближчим часом, чи була позаминула зима (2018-2019) останньою в історії України з морозом та снігом та поскаржилась на так званих народних синоптиків, які дискредитують професію.

Синоптик Наталка Діденко. Фото: УНІАН

В Україні дощить через циклон Ізольда. Коли, нарешті, вона піде від нас?

Поступово циклон слабшатиме, але насичене вологою повітря не відпускатиме дощі з території України. Дощі не припиняться, будуть літні грози. У найближчі 3-5 днів будуть короткочасні дощі з проясненнями по усій території. Стійкого сухого періоду поки що не видно.

У Києві завтра, 4-го червня, очікуються грози, можливий рвучкий вітер та навіть град в окремих районах.

Циклон Ізольда накрив Україну

Метеорологи тривалий час лякали засухою. Як це корелюється із нинішнім тривалим вологим періодом?

Недобір опадів був і взимку, і в березні-квітні. Однак цей недобір перекрив дощовий травень, тому приблизно кількість опадів наблизилась до норми.

Треба також враховувати регіональні особливості. Питання щодо засухи у контексті майбутнього урожаю аналізують агрометеорологи.

Народні синоптики обіцяють аномально спекотне літо, зокрема – червень. Якими є ваші прогнози?

Розумієте, якщо у людини легка застуда, вона може попити ромашку. Коли ж у людини серйозна проблема, вона навряд піде до народного цілителя, а звернеться до професіонала. Так само в метеорології. Публікація різних прогнозів щодо погоди на літо – це компрометація професії синоптика. Ми усі були свідками неймовірної поваги до синоптиків, коли у Сполучених Штатах відбувався запуск SpaceX Ілона Маска (запустити вдалося з другої спроби – 30 травня. Перша була здійснена 27 травня, однак через несприятливі погодні умову запуск довелося відкласти на три дні, - «Главком») . Тоді прислухалися до прогнозів синоптиків, ретельно відстежували погоду.

Продукувати прогнози про те, чи будемо ми помирати від засухи, чи буде спека, друкувати прогнози народних синоптиків – це все дуже симпатично, але ближче до розділу «ворожіння та гороскопи». Метеорологія – це серйозна наука.

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прогнозував , що початок літа в Україні буде теплим, а в липні прийде справжня спека. «Початок літа принесе приємне тепло, у деякі дні навіть спекотно. Але з середини першої декади червня температура трохи знизиться, можливі короткочасні дощі. Друга декада пройде під знаком опадів різної інтенсивності. Спочатку – зниження температури, далі – посилення опадів зі шквалами, градом. У третій декаді потепліє, дощі практично припиняться. Далі буде тепло, але не спекотно», – передбачив він. Народний синоптик Володимир Деркач у квітні

Що метеорологічна наука говорить про погоду у найближчі дні?

Температура повітря поступово підвищуватиметься. Вихідними, на початку наступного тижня у південній частині та на сході стовпчик термометра сягатиме позначки +30. У столиці теж буде дуже тепло - завтра вдень до + 18-20 градусів.

Метеорологічної зими цьогоріч, як відомо, не було. Якщо аналізувати зими в інші роки, то чи є вірогідність, що наступна зима точно буде холодною та сніжною?

Знову-таки, це були б некоректні передбачення. Однак навіть якщо говорити про останні роки, ми бачимо, що періоди із сильними снігопадами були – не так давно, 23 березня 2013 року, коли у Києві кількість снігу, що випав за добу, перевищила усі показники з початку спостережень. Це усе відносно, і часом оці класичні зими, про які пишуть, ілюструючи фотографіями із літніми жінками у теплих хустках 60-х років, це часто перебільшення. Погода коливається: і впродовж доби. І впродовж десятиріччя, і сторіччя: можуть бути і дуже сніжні зими, і періоди без снігу.