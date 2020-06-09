Туреччина прийматиме туристів у липні за певних умов



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Туреччина чекає на приїзд туристів у липні

Всім приїжджим вимірюватимуть температуру

Влада Туреччини повідомила про умови для в'їзду туристів після пандемії коронавірусу, а також підтвердила, що чекають на приїзд туристів у липні. Про це повідомив міністр туризму і культури Туреччини Мехмет Ерсой в інтерв’ю DW Turkish.

Мехмет Ерсой зазначив, що після прибуття в країну у гостей не стануть вимагати тестів або довідок, що підтверджують відсутність Covid-19, але перевіряти стан їхнього здоров'я все ж будуть. Так, наприклад, всім приїжджим вимірюватимуть температуру і тих, у кого вона вище 38 градусів, відправлять в медичні пункти для проведення тесту на коронавірус.

«Якщо в нашій країні хтось захворіє, ми надамо потрібні медичні послуги. Щодо цього ніхто не повинен турбуватися», - заявив він.

Раніше в травні стало відомо, що в Туреччині готелі почали підготовку до прийому туристів і приступили до переоснащення інфраструктури за новими «посткоронавірусними» правилам. Так, сеерд вимог, представлених в списку з 132 пунктів, виявилася наявність ізоляторів, в яких гостей з підозрою на Covid-19 будуть поміщати на карантин.

Туреччина оголосила про пройдений пік епідемії коронавірусу 29 квітня. За останніми даними, в країні виявлено понад 171 тисячу хворих на коронавірус, з них понад 4,7 тисячі осіб померли, 141 тисяча - вилікувалися.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Туреччина відновлює авіаспрлучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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В Україні 9 червня 27856 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки (напередодні було 463).Загалом захворіли 2003 дитини та 5135 медиків. Усього проведено 437 444 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я України.