В Україні найближчими днями поступово теплішатиме



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За даними синоптика Діденко, 22 березня та 23 березня потепліє, проте із середини наступного тижня очікується похолодання - погода хоча й мінлива, проте без сильних атмосферних стресів

В Україні у четвер, 21 березня, буде без опадів, із сонцем та помірним теплом. Протягом дня очікується від +7 до +12 градусів, на півдні до +14 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, північно-західний вітер може бути завтра поривчастим.

У Києві четвер очікується сухим, свіжим. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +7 до +9 градусів.

«22 березня та 23 березня, на Всесвітній день метеоролога, потепліє, проте із середини наступного тижня очікується похолодання. Погода хоча й мінлива, проте без сильних атмосферних стресів», зазначила синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Діденко нагадала, що прийшло весняне рівнодення і день почав набирати оберти.

В Україні весняне рівнодення 2019 відбудеться за дві хвилини до 21 березня. Цей день вважається астрономічним початком весни, коли день за тривалістю дорівнює ночі. За повір’ями, тоді розпочинається нове життя – природа оживає набирається сил та енергії.

Саме в день весняного рівнодення Сонце перетинає екватор з південного боку нашої планети на північ. Внаслідок цього північна півкуля Землі починає прогріватись інтенсивніше, тривалість дня поступово зростає, а ночі - спадає, все наближається до літа.

Як повідомлялось, у четвер, 21 березня, о 3:43 за київським часом можна буде спостерігати «черв'ячний місяць».