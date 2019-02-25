Синоптик розповіла, яким буде останній тиждень зими в Україні



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У Києві прогнозують на вівторок мокрий сніг, місцями дощ

Завершальний тиждень зими буде не дуже комфортним: місцями з мокрим снігом, проте без сильних морозів.

Про це інформує синоптик Наталя Діденко в своєму Facebook.

За її даними 26 лютого. В Україні вітер буде північно-західний, поривчастий, до сильного, місцями до 15-20 метрів за секунду.

«Мокрий сніг знову з`явиться. Очікується практично скрізь, лише до Заходу та Півдня України дійде аж ввечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг чергуватиметься із дощем чи мрякою», – каже Діденко.

«Щоб аж таких морозів - не буде. Проте температура повітря дещо знизиться.

Найближчої ночі 0-3 морозу, завтра вдень 0-3 тепла. У західних областях вночі близько нуля, вдень +3+7 градусів», – зазначає синоптик.

За словами Діденко у Києві у вівторок – мокрий сніг, місцями дощ.

«Поривчастий північно-західний вітер. Некомфортно. Вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень 0+3 градуси. Найближчим часом - щось таке», – зазначає Діденко.

Водночас за попередніми прогнозами, оптимістичніше потепління розпочнеться 4 березня.