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    Синоптик розповіла, яким буде останній тиждень зими в Україні

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    Синоптик розповіла, яким буде останній тиждень зими в Україні

    У Києві прогнозують на вівторок мокрий сніг, місцями дощ

    Завершальний тиждень зими буде не дуже комфортним: місцями з мокрим снігом, проте без сильних морозів.

    Про це інформує синоптик Наталя Діденко в своєму Facebook.

    За її даними 26 лютого. В Україні вітер буде північно-західний, поривчастий, до сильного, місцями до 15-20 метрів за секунду.

    «Мокрий сніг знову з`явиться. Очікується практично скрізь, лише до Заходу та Півдня України дійде аж ввечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг чергуватиметься із дощем чи мрякою», – каже Діденко.

    «Щоб аж таких морозів - не буде. Проте температура повітря дещо знизиться.

    Найближчої ночі 0-3 морозу, завтра вдень 0-3 тепла. У західних областях вночі близько нуля, вдень +3+7 градусів», – зазначає синоптик.

    За словами Діденко у Києві у вівторок – мокрий сніг, місцями дощ.

    «Поривчастий північно-західний вітер. Некомфортно. Вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень 0+3 градуси. Найближчим часом - щось таке», – зазначає Діденко.

    Водночас за попередніми прогнозами, оптимістичніше потепління розпочнеться 4 березня.

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