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    Синоптик розповів, коли в Україну прийде справжнє літо

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    Синоптик розповів, коли в Україну прийде справжнє літо

    Починаючи з 5 червня почне теплішати

    Літнього тепла можна очікувати вже на початку червня. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

    «Літо сто відсотків буде і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. Можна говорити, що не буде іншого літа, ніж спекотне, з великою кількістю днів з температурою від +25 до +30 і вище. Літо буде з грозами, локальним випадінням граду, зливами, шквалами», – наголосив синоптик.

    Він додав, що період з великою кількістю опадів є благом для України.

    «У нас був дуже сухий період, і дощі - це просто благо для України, нехай вони тривають. Згодом вони скінчаться: сьогодні - завтра у багатьох регіонах, спочатку центральні області і південні, потім північні і західні, будуть сильні дощі з кількістю опадів від 15 до 30 мм на добу. Це все нормально, компенсація дефіциту опадів, який був взимку і ранньою весною», – зазначив Кульбіда.

    Нагадаємо, за даними за даними Укргідрометцентру, в Україні у четвер, 28 травня, через переміщення циклону з півдня знову очікуються дощі, місцями — сильні. 

    Також в Україні оголошено штормове попередження. За даними Укргідрометцентру у північних областях очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.

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