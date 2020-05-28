У центрі Одеси потоп: сильна злива затопила кілька вулиць



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Зранку 28 травня в Одесі на вулицях утворилися суцільні річки

Ливньові стоки не справляються з такою кількістю опадів, тому вулиці міста підтопило

Вулицю Приморську в історичному центрі Одеси, а також Балківську, підтопило у зв’язку з сильними опадами у четвер. Це вплинуло на роботу трамваїв. Про це повідомляється у Telegram-канал Одеської міської ради.

«У часовий відрізок з 6:00 до 9:00 в Одесі випало 18 міліметрів опадів у форматі залпової зливи. Це призвело до підтоплення вулиць Приморської та Балківської», — йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, наразі працівники комунальних підприємств та служб проводять активне очищення ливньової каналізації — вона не забита, проте її пропускна спроможність не відповідає кількості опадів.

Всередині кварталів «ливньовку» чистять працівники ЖКС, на автошляхах — фахівці КП «Міські дороги». Залучено 32 одиниці техніки.

«Через підтоплення на вулицях Балківський, Приморській, Хімічній та в Рибпорті не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути № 3,15, 18, 22,27, та тролейбусні маршрути № 8,10», — зазначили також в міськраді.

Нагадаємо, за даними за даними Укргідрометцентру, в Україні у четвер, 28 травня, через переміщення циклону з півдня знову очікуються дощі, місцями — сильні. Температура вдень підніметься до 26 градусів вище.

Також в Україні оголошено штормове попередження. За даними Укргідрометцентру у північних областях очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.