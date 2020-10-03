Київ потрапив у десятку міст світу з найбільш забрудненим повітрям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київ потрапив до десятки міст з найбільш брудним повітрям Фото ілюстративне: depositphotos

У столиці за останню добу значно погіршилася якість повітря

Київ увійшов до десятки рейтингу забруднення повітря у містах. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 8:00 3 жовтня Київ посідає 6 місце у світовому рейтингу забруднених міст з індексом 111.

Нагадаємо, учора, 2 жовтня в цьому ж рейтингу Київ посідав 15 місце. Тоді рівень забруднення повітря був з індексом 86 при нормі у 50.

За останню добу у столиці значно погіршилася якість повітря

Як повідомлялося, 1 жовтня після обіду столицю накрив смог. Дихати важко і в повітрі відчувається запах гару.

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі, які досі тривають. Вогнем охоплені десятки тисяч гектарів. Є жертви і постраждалі.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.