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    Київ потрапив у десятку міст світу з найбільш забрудненим повітрям

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    Київ потрапив до десятки міст з найбільш брудним повітрям - Київ потрапив у десятку міст світу з найбільш забрудненим повітрям
    Київ потрапив до десятки міст з найбільш брудним повітрям
    Фото ілюстративне: depositphotos

    У столиці за останню добу значно погіршилася якість повітря

    Київ увійшов до десятки рейтингу забруднення повітря у містах. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Станом на 8:00 3 жовтня Київ посідає 6 місце у світовому рейтингу забруднених міст з індексом 111.

    Нагадаємо, учора, 2 жовтня в цьому ж рейтингу Київ посідав 15 місце. Тоді рівень забруднення повітря був з індексом 86 при нормі у 50.

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    За останню добу у столиці значно погіршилася якість повітря

    Як повідомлялося, 1 жовтня після обіду столицю накрив смог. Дихати важко і в повітрі відчувається запах гару.

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі, які досі тривають. Вогнем охоплені десятки тисяч гектарів. Є жертви і постраждалі.

    За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Київ міст повітря
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