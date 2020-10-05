Прогноз погоди на понеділок: частину України накриють дощі



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У низці областей України сьогодні очікується дощ, подекуди гроза

У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 19-21°

У понеділок, 5 жовтня, у кількох областях України очікується дощ, температура вдень становитиме близько 24° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У західних, Вінницькій, Житомирській, вночі і в Київській областях невеликий, місцями помірний дощ, подекуди гроза, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі Чорного моря до 18°, на Лівобережжі 5-10° тепла; вдень - 19-24°.

У Києві сьогодні вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.

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