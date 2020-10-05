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    Події в Україні

    Прогноз погоди на понеділок: частину України накриють дощі

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    <p>У низці областей України сьогодні очікується дощ, подекуди гроза</p> - Прогноз погоди на понеділок: частину України накриють дощі

    У низці областей України сьогодні очікується дощ, подекуди гроза

    У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 19-21°

    У понеділок, 5 жовтня, у кількох областях України очікується дощ, температура вдень становитиме близько 24° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У західних, Вінницькій, Житомирській, вночі і в Київській областях невеликий, місцями помірний дощ, подекуди гроза, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі Чорного моря до 18°, на Лівобережжі 5-10° тепла; вдень - 19-24°.

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    У Києві сьогодні вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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