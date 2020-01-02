Минулий рік у Києві був найтеплішим за 139 років



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Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння сакури в Києві

У Києві в 2019 році було встановлено 36 температурних рекордів

Середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,6°С, що на 2,9°С перевищує кліматичну норму. Таким чином 2019-й виявився рекордним з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані спостережень своєї метеостанції.

«Теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 °С і він став найтеплішим за період спостережень», - повідомили кліматологи.

«Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря в Києві перевищувала +15 °С. Але цього року, а саме 18 грудня вона піднялась до +15,2 °С», - зазначили в обсерваторії.

Загалом же протягом року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні – 11.

Найхолодніше було 9 січня – -14,4°С, найспекотніше – 13 серпня, коли температура у затінку досягала +35,0°С.

Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 521 мм, що відповідає 80 % кліматичної норми. Однак розподілились вони дуже нерівномірно – понад півтори місячні норми у травні, а осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір опадів спостерігався кожного місяця, починаючи із червня.

Раніше синоптики заявили, що 2019 рік в Україні був найтеплішим за усю історію спостережень.

Як повідомлялося, аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

Нагадаємо, через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії.