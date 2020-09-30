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    Синоптики розповіли, яким буде перший день жовтня

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    Метеоролог&nbsp;порадила поки далеко не ховати парасолі, дощовики і калоші - Синоптики розповіли, яким буде перший день жовтня
    Метеоролог порадила поки далеко не ховати парасолі, дощовики і калоші

    У четвер слід очікувати дощову, але теплу погоду

    В Україні завтра, 1 жовтня, збережеться дощова погода, денна температура становитиме 14-19° тепла.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «1 жовтня хмарно. В Україні пройдуть дощі, окремі грози; в Карпатському регіоні сильні дощі», - йдеться в повідомленні.

    Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 9-14°; вдень 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-13°.

    У столиці та в Київській області завтра хмарно і дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 9-14°; вдень 14-19°; у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°.

    Синоптик Наталка Діденко також попередила, що впродовж тижня переважатиме волога погода. Отже, вона порадила поки далеко не ховати парасолі, дощовики і калоші.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні

    прогноз погоди вітер дощ Наталка Діденко
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