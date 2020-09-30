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    Негода на Київщині: вітер повалив дерево на дорогу (фото)

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    Рятувальники розпилили&nbsp;повалений стовбур та прибрали з дороги - Негода на Київщині: вітер повалив дерево на дорогу (фото)
    Рятувальники розпилили повалений стовбур та прибрали з дороги
    Фото: ДСНС

    Рятувальники звільнили дорогу від поваленого дерева

    У середу, 30 вересня, о 7:06 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про те, що в результаті пориву вітру сталося падіння дерева на проїжджу частину автодороги поблизу с. Новий Корогод і перекриття руху транспорту в обох напрямках.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події прибули рятувальники 31 Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка, які за допомогою спеціального обладнання розпилили повалений стовбур та прибрали його з проїжджої частини.

    Рух автомобілів відновлено.

    На місце події залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу від ДСНС, а також телескопічний навантажувач JCB від місцевих жителів. 

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    Негода на Київщині: вітер повалив дерево на дорогу (фото)
    Негода на Київщині: вітер повалив дерево на дорогу (фото)

    Як повідомлялося, у Києві вночі розпочався дощ. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. Найінтенсивніші опади прогнозують у середу - менш ніж за 12 годин можливе випадання до 49 мм опадів.

    У зв'язку з цим дорожні служби готуються до можливих підтоплень на вулицях Києва.

    ДСНС дороги Київщина рятувальники вітер негода дощ
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