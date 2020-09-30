Стамбул засипало величезним градом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метеорологи попередили водіїв про небезпеку залишати автівки під деревами, а також закликали громадян бути обережними

На заході та частині центральної Антатолії оголошено підвищений рівень небезпеки через погодні умови – сильні опади та пориви вітру

Стамбул засипало градом та залило дощами. Про це повідомляє головне метеоуправління Туреччини, пише Укрінформ.

Зазначається, що на заході та частині центральної Антатолії оголошено підвищений рівень небезпеки через погодні умови – сильні опади та пориви вітру.

«У окремих районах й надалі очікуються значні опади, можливі буревії, різке зниження температури повітря», – повідомили метеорологи.

Жителі Стамбулу спостерігали рясні зливи, грози, буревії та град протягом дня. За прогнозами, опади разом з сильним вітром продовжаться, що може призвести до повеней.

Метеорологи попередили водіїв про небезпеку залишати автівки під деревами, а також закликали громадян бути обережними.

Протягом наступних днів по всій Туреччині обіцяють різке падіння денної середньої температури на 6-7 градусів.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 30 вересня, очікуються дощі, сильний вітер та похолодання.