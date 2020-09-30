У Києві дощитиме чотири дні: дорожники готуються до підтоплень



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Дорожники посилили очищення мережі зливостоків Фото: Київавтодор

У середу за 12 годин можливе випадання до 49 мм опадів

Кінець вересня й початок жовтня у столиці очікується дощовим. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. Найінтенсивніші опади прогнозують у середу - менш ніж за 12 годин можливе випадання до 49 мм опадів.

У ніч на середу дощ у Києві розпочався близько 3:30.

Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», ще до початку опадів спецтехніка виїхала на місця можливих підтоплень. А напередодні прогнозованих дощів було посилено очищення мережі зливостоків.

Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути.

Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

У разі виявлення місць підтоплень дорожники просять звертатись до цілодобової диспетчерської Київатодору за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, за прогнозом Укргідрометцентру, 30 вересня у Києві очікуються дощі та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).