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    У Києві дощитиме чотири дні: дорожники готуються до підтоплень

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    Дорожники посилили&nbsp;очищення мережі зливостоків - У Києві дощитиме чотири дні: дорожники готуються до підтоплень
    Дорожники посилили очищення мережі зливостоків
    Фото: Київавтодор

    У середу за 12 годин можливе випадання до 49 мм опадів

    Кінець вересня й початок жовтня у столиці очікується дощовим. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. Найінтенсивніші опади прогнозують у середу - менш ніж за 12 годин можливе випадання до 49 мм опадів.

    У ніч на середу дощ у Києві розпочався близько 3:30.

    Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», ще до початку опадів спецтехніка виїхала на місця можливих підтоплень. А напередодні прогнозованих дощів було посилено очищення мережі зливостоків.

    Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути.

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    У Києві дощитиме чотири дні: дорожники готуються до підтоплень
    У Києві дощитиме чотири дні: дорожники готуються до підтоплень

    Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    У разі виявлення місць підтоплень дорожники просять звертатись до цілодобової диспетчерської Київатодору за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, за прогнозом Укргідрометцентру, 30 вересня у Києві очікуються дощі та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). 

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