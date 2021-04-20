Сніг наприкінці квітня. В Україну суне нове похолодання

В Україні знову може сніжити: квітень дивує нестабільною погодою

Із 23 квітня в Україну почне заходити нове похолодання

У середу, 21 квітня, волога повітряна маса охопить практично всі області України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Дощі йтимуть із перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце та суху погоду цілий день – навряд. Температура повітря компенсує сирість – у середу потепліє до денних +10°…+15°», – написала вона.

Свіжішим повітря очікується на північному сході України: +8°…+12°. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру – західний, невеликий або помірний.

У середу, 21 квітня, в Києві очікується дощ, температура підніметься до +14°.

Також синоптикиня розповіла, що в Україні знову може сніжити: квітень дивує нестабільною погодою.

«Із п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід та північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг», – резюмувала Діденко.

Зазначимо, що цього тижня в Україні знову будуть лити дощі. Проте із 21 квітня в країні почнеться потепління й досягне на сході +19°. До вихідних дощі відступлять із південних і частини західних областей.

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