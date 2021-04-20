  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сніг наприкінці квітня. В Україну суне нове похолодання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В&nbsp; Україні знову може сніжити: квітень дивує нестабільною погодою - Сніг наприкінці квітня. В Україну суне нове похолодання
    В  Україні знову може сніжити: квітень дивує нестабільною погодою
    Фото з відкритих джерел

    Із 23 квітня в Україну почне заходити нове похолодання

    У середу, 21 квітня, волога повітряна маса охопить практично всі області України. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Дощі йтимуть із перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце та суху погоду цілий день – навряд. Температура повітря компенсує сирість – у середу потепліє до денних +10°…+15°», – написала вона.

    Свіжішим повітря очікується на північному сході України: +8°…+12°. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру – західний, невеликий або помірний.

    У середу, 21 квітня, в Києві очікується дощ, температура підніметься до +14°.

    Також синоптикиня розповіла, що в Україні знову може сніжити: квітень дивує нестабільною погодою.

    «Із п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід та північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг», – резюмувала Діденко.

    Зазначимо, що цього тижня в Україні знову будуть лити дощі. Проте із 21 квітня в країні почнеться потепління й досягне на сході +19°. До вихідних дощі відступлять із південних і частини західних областей.

    Погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря дощ Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies