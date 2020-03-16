Скалецька зізналася про пропозицію, яку їй зробив Зеленський



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Колишня очільниця МОЗу Зоряна Скалецька стане радником президента

Скалецька сказала, що пропозицію Зеленський їй зробив в п'ятницю, 13 березня

Президент Володимир Зеленський запропонував колишній очільниці МОЗу Зоряні Скалецькій стати його радником.

Про це Скалецька розповіла в інтерв'ю кореспондентці «Прямого« Даші Счастливій.

«Пропозиції [залишитись] не було, але була розмова про те, що мої знання, мій досвід цінним і важливим є в форматі, наприклад, радника», - сказала вона.

На питання, чи це позиція радника міністра охорони здоров'я чи президента, Скалецька уточнила, що президента.

«Тобто він вам запропонував стати радником? Ви мали радити з приводу охорони здоров'я?», - спитала Счастлива. Скалецька відповіла, що так.

«Я написала заяву на радника», - додала вона.

Скалецька сказала також, що пропозицію їй зробили в п'ятницю, 13 березня.

Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.