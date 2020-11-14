Скандал на Банковій. Колишній радник Єрмака заявив про крадіжку грошей на «Великому будівництві»

За оцінками Ігоря Уманського, дорожній картель вкрав майже 40% освоєних коштів

Ексміністр фінансів України і колишній радник керівника Офісу президента Ігор Уманський розкрив схему розкрадання бюджетних коштів під час ремонту доріг у рамках президентської програми «Велике будівництво».

Про це Уманський написав у Facebook, повідомляє «Главком».

За його словами, протягом останніх двох років бюджет «на дороги» зріс у три рази. Наступного року він перевищуватиме бюджет Міноборони та може зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему.

«Тепер «слідкуймо за руками». З початку «Великого будівництва» почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним «збігом обставин» новим вимогам відповідає лише шість компаній – улюбленці «долі» або «картель», як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись, ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%. Якщо скласти всі тендери цієї «мерзенної шістки» та вирахувати оці «дисконти» – маємо (хтось має!) близько 36 млрд грн – саме таку суму отримав додатково «Укравтодор» із «ковідного» фонду на «Велике будівництво»… Тобто без цих «шаловлилих ручок» можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати «брудними ручками» «ковідний» фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт – «ковідний» фонд штучно витратили. Кошти зникли», – заявив Ігор Уманський.

Ексрадник глави Офісу президента додав, що МВФ вимагає аудит «ковідного» фонду і Укравтодору, але уряду його робити лячно.

«Країна наближається до економічного армагедону», – зауважив експерт.

Як повідомляв «Главком», у дорожній картель, який отримує левову частину дорожніх підрядів «Укравтодору», входять шість компаній: ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», ТОВ «Техно-буд-центр» і ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком».

Ще однією особливістю дорожніх тендерів є каверзні умови, які замовник прописує у документації. Наприклад, Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області на тендері з поточного середнього ремонту автодороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (на ділянці км 194+800 – км 199+430) очікуваною вартістю 160,95 млн грн потребувала в потенційних учасників довідку про досвід виконання аналогічних договорів протягом останніх трьох років.

А під час оголошення тендеру з капітального ремонту дороги держзначення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю км 260+000 – км 262+100) очікуваною вартістю 112,4 млн грн замовник попросив учасників надати таку ж довідку, але вже за останні п’ять років.

Або захотіла Служба автодору і записала в тендерній документації критерій оцінювання учасників – виробнича потужність асфальтобетонного заводу має бути не менше 100 т/год. І автоматично ті учасники, заводи яких меншої потужності, не були допущені до тендеру.

«Цього року «Укравтодор», очевидно, взяв курс на сегментування ринку, коли найбільші підряди отримує вузьке коло фірм. Для цього прописуються дискримінаційні вимоги до учасників тендерів, виконати які можуть здебільшого лише компанії-картелісти. Такими вимогами зазвичай є наявність обсягу виконання аналогічних робіт у попередні роки такого ж, як треба на новому укрупненому тендері. Оскільки в попередні роки таких обсягів ремонтів не було, а те, що було, освоювали саме вказані гравці, то очевидно, що лише вони зазвичай і підходять під вимоги «Укравтодору», – пояснив «Главкому» редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.