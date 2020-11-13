До уваги водіїв! Вночі буде перекрито рух на Дніпровському узвозі

Вночі проводитиметься монтаж прольоту мостової конструкції над Дніпровським узвозом

Із 23:00 п’ятниці, 13 листопада, до 05:00 суботи, 14 листопада, на Дніпровському узвозі тимчасово заборонять рух транспорту через будівельні роботи з монтажу прольоту мостової конструкції над Дніпровським узвозом. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури.

Схема об’їзду:

від Європейської площі – вул. М. Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – Алея Героїв Крут – вул. Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни;

від транспортної розв’язки на перетині Наддніпрянського шосе та бульвару Дружби народів – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – розворот на перетині з вул. Хорива – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа;

від Річкового вокзалу (Набережне шосе) – бульвар Дружби Народів – вул. Лаврська – вул. І. Мазепи – вул. М. Грушевського – Європейська площа.

Департамент транспортної інфраструктури перепрошує водіїв за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 29 жовтня до 20 листопада на проспекті Степана Бандери в Києві частково обмежено рух транспорту.

Як повідомлялося, на розі вулиць Саксаганського та Шота Руставелі у центрі Києва замінюють проблемну тепломагістраль: триває перший етап модернізації теплотраси діаметром 700 мм. Роботи організовані так, щоб мінімально обмежити рух у центрі міста.