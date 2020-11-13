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    На Броварському проспекті Honda вилетіла з дороги на газон (відео)

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    У результаті наїзду на бордюр автівка вилетіла на газон - На Броварському проспекті Honda вилетіла з дороги на газон (відео)
    У результаті наїзду на бордюр автівка вилетіла на газон
    Фото: Київ оперативний

    Водій автомобіля не впорався з керуванням

    У п’ятницю, 13 листопада, на Броварському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, водій Honda здійснив ризиковий маневр та не впорався з керуванням. У результаті наїзду на бордюрний камінь автівка вилетіла на газон.

    Водій отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували медики.

    Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

    У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

    Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко озвучив попередню причину ДТП.

    Поліція затримала водія таксі.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль
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