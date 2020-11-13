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    Державна підтримка аграріїв: хто і скільки отримав

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    <span>Через уповноважені банки та Укрдержфонд аграріям було передано 1 млрд 825 млн грн з 4 млрд грн</span> - Державна підтримка аграріїв: хто і скільки отримав
    Через уповноважені банки та Укрдержфонд аграріям було передано 1 млрд 825 млн грн з 4 млрд грн
    Фото: AgroPolit

    Станом на початок листопада аграріям перерахували 45,6% від загальної суми передбачених дотацій

    У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв у 2020 році.

    Про це можна дізнатися з аналітики AgroPolit.com Держпідтримка аграріїв: виконання програм у 2020 та повернення боргів за 2019 рік.

    Отже, станом на 2 листопада аграріям фактично спрямовано бюджетні кошти через уповноважені банки та Укрдержфонд обсягом 1 млрд 825 млн грн (45,6 % від затвердженого річного обсягу асигнувань).

    З них:

    • на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції – 0,87 млн грн,
    • фінансову підтримку розвитку фермерських господарств – 77,42 млн грн,
    • часткову компенсацію вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 986,3 млн грн,
    • фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 761,75 млн грн.

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    Державна підтримка аграріїв: хто і скільки отримав
    Державна підтримка аграріїв: хто і скільки отримав

    Нагадаємо, 5 листопада парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Документ передбачає держпідтримку аграріїв на рівні 4,5 млрд грн. 

    Теги: економіка банки бюджет Мінекономіки бізнес аграрії село фермерство
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