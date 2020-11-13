Державна підтримка аграріїв: хто і скільки отримав

Через уповноважені банки та Укрдержфонд аграріям було передано 1 млрд 825 млн грн з 4 млрд грн

Через уповноважені банки та Укрдержфонд аграріям було передано 1 млрд 825 млн грн з 4 млрд грн

Станом на початок листопада аграріям перерахували 45,6% від загальної суми передбачених дотацій

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв у 2020 році.

Про це можна дізнатися з аналітики AgroPolit.com Держпідтримка аграріїв: виконання програм у 2020 та повернення боргів за 2019 рік.

Отже, станом на 2 листопада аграріям фактично спрямовано бюджетні кошти через уповноважені банки та Укрдержфонд обсягом 1 млрд 825 млн грн (45,6 % від затвердженого річного обсягу асигнувань).

З них:

на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції – 0,87 млн грн,

фінансову підтримку розвитку фермерських господарств – 77,42 млн грн,

часткову компенсацію вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 986,3 млн грн,

фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 761,75 млн грн.

Нагадаємо, 5 листопада парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Документ передбачає держпідтримку аграріїв на рівні 4,5 млрд грн.