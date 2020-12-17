Скандал у Запорізькій облраді: четверо депутатів заявили про вихід із фракції «Слуга народу»

17 грудня кількість зареєстрованих в сесійній залі депутатів не дозволила продовжити сесію

Вихідці із «слуг» створили в облраді нове депутатське об’єднання – «Зе-фракцію»

Четверо депутатів Запорізької обласної ради заявили про вихід із фракції «Слуги народу» у сесійній залі сьогодні, 17 грудня.

У сесійній залі Запорізької обласної ради було оголошено про вихід чотирьох депутатів із фракції «Слуга народу», пише Depo.Запоріжжя.

Це сталося після того, як сесійну залу залишив голова облради Віталій Боговін, оголосивши, що сесію не можна розпочати через відсутність кворуму.

На трибуну піднявся голова фракції «Слуг» в облраді Сергій Селевич, який заявив про складання повноважень голови фракції та вихід із неї. Селевич також повідомив про вихід із фракції ще трьох депутатів Юрія Капустянського, Романа Терехова та Віталія Толочек. За словами Селевича, до такого кроку депутати вдалися через сумнівне з точки зору законності обрання голови обласної ради.

«Не погоджуюся з тими антидемократичними та протиправними методами виконання депутатських обов’язків місцевими представниками політичної сили», – зазначив, зокрема, Селевич.

Депутат також повідомив, що разом із названими однопартійцями створіє нову фракцію – «Зе-фракцію», до якої закликає долучатися.

Заяву депутата про вихід із фракції присутні в залі зустріли оплесками.

Після виборів «Слуга народу» отримала 19 мандатів в облраді.

Зазначимо, сьогодні, 17 грудня, мало відбутися продовження першої сесії обласної ради нового скликання, але для цього забракло депутатів, які начебто масово захворіли на коронаавірус. Також нагадаємо, що перша сесія Запорізької обласної ради восьмого скликання, яку ніяк не подовжать, відзначилася низкою скандалів. Скандальним, зокрема, було обрання голови облради Віталія Боговіна.