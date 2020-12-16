«Слуги народу», Опоблок, «Батьківщина» та «Єднання» захопили владу у Запоріжжі – заява «Євросолідарності»

У «Євросолідарності» повідомили, що деякі запорізькі депутати провели незаконну сесію облради

У Запорізькій обласній раді 43 депутати з фракцій «Слуга народу», Опозиційний блок, «Батьківщина» та «Єднання» мають намір заявити про результати своєї незаконної сесії і оголосити так званим новообраним головою Запорізької обласної ради депутата від «Слуги народу» Віталія Боговіна. Про це йдеться в заяві фракції «Європейська солідарність» у Запорізькій обласній раді.

«Зірвавши засідання сесії і відмовившись реєструватись в сесійній залі, ці 43 депутати зачинились в 300-й залі Запорізької державної адміністрації (тобто фактично в кабінеті голови ОДА), і за відсутністю камер, фото чи відео фіксації, за відсутністю лічильної комісії провели своє зібрання, оголосивши його «сесією».

На зібранні присутні під тиском «обирали» так званим головою Запорізької обласної ради Віталія Боговіна. Як стало відомо, депутатів, які знаходились в 300-й залі, примушували по декілька разів переголосовувати, поки вони не поставлять позначку за Віталія Боговіна. Навіть в таких незаконних умовах «голосування» проходило під тиском і не таємно.

Разом з тим депутати від інших фракцій не були допущені до зали засідань № 300, що передбачає порушення ст. 351. КК України «Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради». Охорону приміщення ОДА № 300 забезпечували невстановлені особи без позначок або будь-яких посвідчень – тобто «тітушки», – повідомляють депутати фракції «Європейська солідарність».

Слід зауважити, що депутат Запорізької обласної ради від «Слуги народу» Віталій Боговін, який організував незаконне зібрання, і про чию «перемогу» наразі заявляють учасники так званої «сесії», є головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Головою Запорізької облради обрали Віталія Боговіна

В «ЄС» такі дії розцінюють як захоплення влади.

«Вище перераховане свідчить про те, що в Запорізькій області фактично відбулось захоплення влади Віталієм Боговіним та партіями «Слуга народу», Опозиційного блоку, «Батьківщина» та «Єднання».

«Європейська солідарність» глибоко обурена діями представників цих політичних партій та особисто Віталія Боговіна. Ми не визнаємо результатів так званого «голосування» і вимагаємо представників правоохоронних органів негайно дати правову оцінку ситуації та притягти до відповідальності всіх, хто був задіяний в захопленні влади». – повідомляється в заяві.

Найближчим часом представники партії «Європейська солідарність» звернуться до СБУ, Нацполіції, прокуратури та ДБР з відповідними заявами».