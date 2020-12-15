Запорізькі депутати знову не змогли обрати голову

На засіданні зареєструвалося 23 депутати з 84

Запорізька облрада 15 грудня не змогла зібрати кворум. На засіданні мали обирати голову обласної ради. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що на засіданні зареєструвалося 23 депутати з 84.

Як зазначає Радіо Свобода, у залі були депутати від ОПЗЖ, «Європейської солідарності» і «За майбутнє». Згодом до зали зайшла низка депутатів, які заявили, що інших обранців, які перебувають біля приймальні голови ОДА, не пропускає поліція.

Біля приймальні голови ОДА зібралися близько двох десятків невідомих осіб, депутати облради і поліція. Невідомі представилися ветеранами війни на Донбасі і заявили, що не допустять формування в місті «ЗНР».

Згодом поліція пропустила депутатів до зали облради. Після цього одна з членів президії оголосила, що троє з п’яти членів президії обрали нового головуючого на сесії замість представника ОПЗЖ. Сторони оголосили, що сесія продовжиться в четвер і п’ятницю відповідно.

«Після 40 хвилин перемовин головуючий повідомив, що наступна спроба продовжити сесію буде цієї п'ятниці, але його заступниця заявила, що сесію спробують зняти з «технічної перерви» у четвер. На цій конфронтації присутні депутати почали розходитися», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 12 грудня, перша сесія Запорізької обласної ради пропрацювала до ночі, але так і не змогла обрати нового очільника області. Голосування, яке стартувало близько 1:20 ночі, не дало результату.

На посаду голови Запорізької обласної ради були висунуті дві кандидатури – нинішній голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін від Партії «Слуга народу», а також генеральний директор ТОВ «Будсервіс» Геннадій Шевченко – від партії «Єднання», яку очолює мер Запоріжжя Володимир Буряк.

До відома, У складі Запорізької обласної ради восьмого скликання 84 депутати, які є представниками 7 політичних партій: 23 народних обранців має «Опозиційна платформа – за життя!», 19 – «Слуга народу», 10 – «Європейська солідарність», 9 – «Єднання», по 8 мандатів отримали «Опозиційний блок» та «За майбутнє» і 7 – ВО «Батьківщина.