Скандальний ексзаступник глави Служби зовнішньої розвідки Семочко виграв суд

Суд відновив Сергія Семочка на військовій службі в Служби зовнішньої розвідки із 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР

Справа стосується поновлення Семочка на посаді

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) задовольнив позов колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка про поновлення на посаді. Напередодні Верховний Суд України визнав протиправним та скасував указ колишнього президента України Петра Порошенка про звільнення Семочка. Про рішення ОАСК з посиланням на пресслужбу суду повідомляють українські ЗМІ.

Зокрема, у суді повідомили, що у травні 2021 року ОАСК відновив провадження в адміністративній справі та 11 серпня ухвалив рішення, яким задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді.

Так, суд відновив Семочка на військовій службі в СЗР із 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР.

У відповіді пресслужби ОАСКу, яку оприлюднили в «РБК-Україна», йдеться, що під час розгляду справи Служба зовнішньої розвідки (як відповідач) визнала, що підставою для звільнення Семочка був указ президента. Але у відповідному указі були відсутні самі підстави для звільнення, а сам він не відповідає вимогам чинного законодавства.

Нагадаємо, у січні суд скасував указ Порошенка про звільнення скандального розвідника Семочка.

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2019 року Сергій Семочко через Окружний адміністративний суд Києва подав позов про визнання протиправним та скасування наказу Служби зовнішньої розвідки про своє звільнення.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара». В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».