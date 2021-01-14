Суд скасував указ Порошенка про звільнення скандального розвідника Семочка

П'ятий президент звільнив Семочка у квітні 2019 року

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

Про це повідомили в пресслужбі суду, пише РБК-Україна.

Позов Семочко подав ще в кінці весни 2019 року. Він вимагав скасувати указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення його з посади. Семочко стверджував, що указ незаконний, тому що під час звільнення він перебував на лікарняному.

Тим не менш, 24 червня 2020 року суд відмовився розглядати позов екс-керівника СЗР, зазначивши, що той подав його з пропуском 30-денного терміну. Семочко не погодився з цим рішенням і оскаржив його у Великій палаті Верховного суду, яка стала на його бік і зобов'язала Касаційний адмінсуд розглянути справу, незважаючи на пропуск позивачем строків.

13 січня 2021 року колегія суддів Касаційного адмінсуду на чолі з Іриною Васильєвої винесла свій вердикт.

«Адміністративний позов Семочка Сергія Олексійовича до президента задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано указ президента України від 12.04.2019 року № 143/2019 року «Про звільнення Семочка С. А. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України». В задоволенні решти позовних вимог відмовлено», - повідомили у пресслужбі суду.

Нагадаємо, у березні 2020 року Семочко програв суди проти СБУ.

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2019 року Сергій Семочко через Окружний адміністративний суд Києва подав позов про визнання протиправним та скасування наказу Служби зовнішньої розвідки про своє звільнення.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара». В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».



