Скандальний Семочко судиться зі Службою зовнішньої розвідки, хоче повернути «хлібне» місце



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Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

Позов розглядає Окружний адміністративний суд Києва

Експерший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко судиться з колишнім відомством, у якому колись працював.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 26 листопада.

Позов надійшов до суду 21 листопада. Семочко добивається визнання протиправним та скасування наказу Служби зовнішньої розвідки про своє звільнення. Столичний суд вважає, що ця справа є незначної складності і підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Розгляд по суті призначено на 17 грудня.

Раніше журналісти-розслідувачі Bihus.Info заявили, що Сергій Семочко може невдовзі поновитися на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки через суд: указ про звільнення підписали в день, коли він перебував на лікарняному, а також із можливим порушенням самої процедури звільнення. Касаційний адміністративний суд з травня розглядає позов до президента України щодо скасування Указу глави держави про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України від 12 квітня 2019 року.

Крім цього, за даними ЗМІ, уже колишній глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв 30 серпня підписав наказ про звільнення Сергія Семочка з військової служби.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів.