Скандальний кандидат хоче повернути «поняття», втрачені у 2014-му



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кандидат Петров на зустрічі з виборцями заявив, що «менти повинні знову боятися, не повинно бути свавілля»

Політтехнолог, продюсер «Люмпен продакшн» Володимир Петров – перший в історії України кандидат у президенти, який веде свою кампанію, перебуваючи під домашнім арештом, пообіцяв виборцям повернути «поняття», які були втрачені в 2014-му. Про це повідомляє журналіст «Главкома».

Перша його зустріч «під арештом» з виборцями відбулась 10 лютого на подвір’ї його приватного будинку у місті Буча.

Як це було – у репортажі «Главкома».

У своїй промові він заявив, що має намір повернути українцям поняття законності, громадянства, Конституції, людські поняття, і навіть кримінальні.

«Кримінал, до речі, це частина нашого суспільства. Не можна думати, що це не люди, це громадяни України. Їх не можна знищувати, з ними потрібно працювати. Ментовські поняття. Тобто менти повинні знову боятися, не повинно бути свавілля», - зазначив кандидат Петров.

На його думку, за Януковича теж не було багатьох понять, але, наприклад, «були поняття у ментів, у кримінального світу».

«Зараз дуже багато беззаконня. Було поняття у людей, що таке країна, коли ми всі разом. Загальнолюдські поняття пропали», - резюмує кандидат.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

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