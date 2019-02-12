Кандидат у президенти, який перебуває під домашнім арештом, пустив виборців у свою хату (фото)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Усе, що Петров пообіцяв своїм виборцям, – це «не забути кожного з них», «відповідати на коментарі», а також те, що їх не затримає охорона, якщо хтось вирішить приїхати до кандидата в гості

Політтехнолог, продюсер «Люмпен продакшн» Володимир Петров – перший в історії України кандидат у президенти, який веде свою кампанію, перебуваючи під домашнім арештом. «Арештантську компанію» йому могла б скласти нардеп Надія Савченко, яка наразі перебуває у СІЗО, але ЦВК її не зареєструвала. Оскільки нині виходити з дому Петрову заборонено, новоспечений кандидат у президенти вирішив проводити зустрічі зі своїм електоратом прямо на подвір'ї свого помешкання. Перша така зустріч «під арештом» відбулась 10 лютого.

Як це було – у репортажі «Главкома».

Будинок Петрова знаходиться у Бучі, на вул. Шевченка. За словами журналіста «Главкома», біля воріт зібралися близько півсотні людей, переважно молодь. Більшість – чоловіки. За десятки метрів чутно запах шашлику. Ворота – відчинені. Біля них протягом місяця Петров фотографувався в різних образах, кепкуючи з поліцейських, які щодня приходять його перевіряти.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На подвір’ї стоїть скульптура оголеної жінки львівського митця Василя Ярича. Особливо допитливих гостей політтехнолог запрошує всередину будинку, на вході – роздає бахіли, щоб не витрачати час на роззування. Дружини та доньки вдома немає – 8 лютого Петров заявив, що дитина потрапила у лікарню.

«Тут я колись зберігав зброю, – говорить хазяїн дому, вказуючи на невеличку кімнату. – Нарізну, гладкоствольну, спортивну, мисливську… Усього було 11 одиниць. Під час арешту все вилучили. Зараз тут зберігаю обладнання для прямих ефірів, які ми будемо проводити під час виборчої кампанії», - розповідає Петров.

У великій залі – картина Леся Подерв'янського «Мусасі». Цей витвір мистецтва Петров вказав у своїй декларації за 2017 рік, оцінивши його у 160 тис. грн. На питання «Главкома», чи знайомий він особисто з Подерв'янським, Петров відповів: «Так. Неодноразово випивали разом і матюкалися».

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Поки кандидат проводив екскурсії будинком, людей на вулиці побільшало. Шведський стіл з бутербродами і кавою, локація з пловом і шашликами, стільці і три біотуалети розташовані на вулиці – з зовнішньої сторони паркану, з внутрішньої – стіл з алкогольними напоями: зробив крок, і ти вже не порушуєш закон, розпиваючи алкоголь у громадському місці, бо перебуваєш на приватній території. Напої різні: від віскі The Macallan майже за дві тисячі гривень за пляшку до звичайної горілки. Деякі «виборці» приходять зі своїм.

Згодом Петров видерся на дах автомобіля, з якого до цього гучно лунала музика, і почав свою промову.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Я не хочу бути президентом, тому що треба багато працювати. Але мої бажання і вимоги часу не завжди збігаються. Нам іноді доводиться робити те, чого ми не хочемо. І я згоден трохи попрацювати», – кокетує Петров.

Усе, що Володимир пообіцяв своїм виборцям під час цієї промови, – це «не забути кожного з них», «відповідати на коментарі і писати пости», а також те, що їх не затримає охорона, якщо хтось вирішить приїхати до потенційного президента в гості.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.