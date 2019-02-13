Кандидат під арештом. Скандальний Петров провів зустріч з виборцями під шашлики та віскі (фото)

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Місто Буча, вулиця Шевченка. Володимир Петров перебуває під арештом і веде кампанію просто зі свого дому...

Політтехнолог, продюсер «Люмпен продакшн» Володимир Петров – перший в історії України кандидат у президенти, який веде свою кампанію, перебуваючи під домашнім арештом. «Арештантську компанію» йому могла б скласти нардеп Надія Савченко, яка наразі перебуває у СІЗО, але ЦВК її не зареєструвала.

З ім’ям Петрова пов’язано кілька гучних політичних скандалів. Перший трапився у 2009 році, коли він працював на Яценюка і вів його блог на LiveJournal. Забувши одного разу «перелогінитись», Петров від імені Яценюка відповів на коментар одного з «хейтерів» таким чином: «И вообщем подхожу я к твоей маме и сс* ей в рот…».

Восени того ж року Петров опублікував лист нардепа Григорія Омельченка до президента Ющенка, який став «вибухівкою» у «справі педофілів». У розбещенні дітей у таборі «Артек» звинуватили кількох депутатів від БЮТ, цей скандал завдав проблем і Юлії Тимошенко під час її тодішньої президентської кампанії.

У 2012 році Петров підпсував виборчу кампанію сину екс-мера Одеси Олексію Гончаренку, головним конкурентом якого був Ігор Марков від Партії регіонів. Петров висунув свою кандидатуру і грав проти Гончаренка разом з епатажним «Правдаменом».

Скандальна історія з «морквиною для Яценюка» у 2013-му – теж була «привітом» політику від Петрова.

Скандальні акції команди Петрова гриміли і в кампаніях на виборах 2014 року, і в історії з довиборами 2015 року в Чернігові. Там виборцям роздавали моркву великими лопатами. Це був тролінг опозиційного до влади кандидата Геннадія Корбана, що відкрито роздавав продуктові набори.

У листопаді 2018 року Петров був затриманий за підозрою у порушенні недоторканності приватного життя. Слідство звинувачує Володимира у тому, що він нібито від імені заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка погрожував київській студентці Наталії Бурейко у соцмережі Tinder, примушуючи її вступити з ним в інтимний зв'язок.

Оскільки нині виходити з дому Петрову заборонено, новоспечений кандидат у президенти вирішив проводити зустрічі зі своїм електоратом прямо на подвір'ї свого помешкання. Перша така зустріч «під арештом» відбулась 10 лютого.

Як це було – у репортажі «Главкома».

Місто Буча, вулиця Шевченка. Зрозуміти, де саме будинок Петрова, нескладно: біля воріт – вже близько півсотні людей, переважно молодь. Більшість – чоловіки.

Прихильники кандидата Петрова

За десятки метрів чутно запах шашлику. З погодою пощастило, тож кілька винесених на вулицю обігрівачів – вимкнені.

Ворота – відчинені. Біля них протягом місяця Петров фотографувався в різних образах, кепкуючи з поліцейських, які щодня приходять його перевіряти.





Образи, в яких Володимир Петров зустрічав поліцейських під час свого домашнього арешту - #prisonerlook

Сьогодні #prisonerlook (з англ. – «зовнішній вигляд арештованого») Петрова сформований з класичного костюма і чорної футболки, який після його офіційної промови трансформується у домашньо-спортивний образ.

На подвір’ї стоїть скульптура оголеної жінки львівського митця Василя Ярича. Особливо допитливих гостей політтехнолог запрошує всередину будинку, на вході – роздає бахіли, щоб не витрачати час на роззування. Дружини та доньки вдома немає – 8 лютого Петров заявив, що дитина потрапила у лікарню.

– Тут я колись зберігав зброю, – говорить хазяїн дому, вказуючи на невеличку кімнату. – Нарізну, гладкоствольну, спортивну, мисливську… Усього було 11 одиниць. Під час арешту все вилучили. Зараз тут зберігаю обладнання для прямих ефірів, які ми будемо проводити під час виборчої кампанії.

У великій залі – картина Леся Подерв'янського «Мусасі». Цей витвір мистецтва Петров вказав у своїй декларації за 2017 рік, оцінивши його у 160 тис. грн.

– Знайомі особисто з Лесем?

– Так. Неодноразово випивали разом і матюкалися.

Картинна галерея Володимира

На стелі – величезна люстра з кількома десятками вкручених лампочок.

– Це моя улюблена, – каже Петров, – дуже яскрава.

– Виглядає вельми енерговитратно. Вас не хвилюють питання енергозбереження? Взагалі проблеми екології на рівні побуту?

– В плані енергозбереження я досить безвідповідальний. Але я, наприклад, сортую харчові відходи – у мене три вівчарки, частина їжі, що залишається, відходить їм.

Три вівчарки Петрова живуть на вулиці у досить тісних вольєрах. «Рот закрой!» – скаже Петров одній з них, коли собака буде перебивати його «кандидатську промову», і жартома пояснить гостям: «Це просто команда така».





Німецькі вівчарки Петрова

Гвинтові сходи на гору. У робочому кабінеті – ігрова приставка, книжки і точна копія мозаїки святого Павла з Михайлівського собору. У кількох кімнатах стоять ікони.

– Часто ходите до церкви?

– Ну зараз зовсім не ходжу (усміхається). А взагалі – раз на тиждень.

Одна з книжок у домашній бібліотеці Петрова – аналітична робота Ріда Таккера «Marvel vs DC. Велике протистояння двох всесвітів» (за коміксами цих двох компаній наразі створюються найкасовіші фільми у світі, такі як «Месники», «Залізна людина», «Чорна пантера» і т. д.).

– Ви за Marvel чи DC?

– Мені більше подобаються Marvel, але найулюбленіший комікс – «Вартові» від DC.

На полицях також розташувалися дві маски від харківської арт-студії Bob Basset. Одна з них брала участь у показі французького будинку моди Givenchy, це відбулось завдяки рекомендаціям британського дизайнера Александра Макквіна, після чого маска повернулась в Україну. На подяку британцю Bob Basset створив ще одну маску, але оскільки Макквін наклав на себе руки, вона залишилась в Україні. Тим часом Петров вирішив, що буде справедливо, якщо ці дві маски залишаться разом і викупив їх за ~$2тис.

Поки Петров проводить екскурсії будинком новим партіям чи то виборців, чи то «туристів», людей на вулиці більшає.

Шведський стіл з бутербродами і кавою, локація з пловом і шашликами, стільці і три біотуалети розташовані на вулиці – з зовнішньої сторони паркану, з внутрішньої – стіл з алкогольними напоями: зробив крок, і ти вже не порушуєш закон, розпиваючи алкоголь у громадському місці, бо перебуваєш на приватній території. Напої різні: від віскі The Macallan майже за дві тисячі гривень за пляшку до звичайної горілки. Деякі «виборці» приходять зі своїм.





Два світи - алкогольний та безалкогольний

Серед натовпу з’являється лідер українського рок-гурту O.Torvald – Євген Галич. Взяв плов, підійшов до столика з алкоголем.

«З Вовою ми дружимо з 2012 року. Він завжди допоможе, у нього є «пацанські поняття». Я багато чого в нього навчився», – аргументує музикант свій майбутній вибір на президентських виборах.





Євген Галич

У гості до Петрова завітав і пов'язаний з «Національним корпусом» активіст Назарій Кравченко, який особливо не хотів афішувати свою присутність.





Назарій Кравченко

Також серед гостей – Вікторія Білан, відома як переможниця конкурсу Miss Extreme World 2018.





Вікторія Білан

У воротах сусіднього будинку з’являється подружня пара. Про те, що їхній сусід балотується у президенти України, Валентин і Валентина дізнаються від «Главкома».

«Ми взагалі його дуже рідко бачимо, – діляться чоловік з жінкою, – практично не спілкуємось. Але тепер цікаво буде про нього почитати».





Сусіди Петрова - Валентина і Валентин

Від початку заходу минула година. Петров залазить на дах автомобіля, з якого до цього гучно лунала музика, і починає свою промову.

Виступ кандидата

«Я не хочу бути президентом, тому що треба багато працювати. Але мої бажання і вимоги часу не завжди збігаються. Нам іноді доводиться робити те, чого ми не хочемо. І я згоден трохи попрацювати», – кокетує Петров.

Усе, що Володимир пообіцяв своїм виборцям під час цієї промови – це «не забути кожного з них», «відповідати на коментарі і писати пости», а також те, що їх не затримає охорона, якщо хтось вирішить приїхати до потенційного президента в гості.

Офіційна ж програма Петрова – набагато яскравіша. У ній він обіцяє кожному громадянину безкоштовний хліб та інтернет, об’єднати церкву і державу, а також повернути Україні споконвічні території, які зараз належать Польщі, Білорусії, Росії, Румунії та Угорщині.

Піротехнічне шоу

На подвір’я продовжують прибувати люди. Хтось дарує хазяїну алкогольні напої і торти, а хтось – тютюн і шкарпетки. «Повний арештантський набір», – жартує Петров.





Петрову подарували коробку шкарпеток

«Главкому» на кілька хвилин вдається відірвати кандидата-арештанта від натовпу і поговорити.

Як проходить ваш день в умовах домашнього арешту?

Набагато ефективніше, ніж коли потрібно їхати кудись на роботу. У мене з'явилося на три години більше часу. Я прокинувся вранці, вмився - і вже на роботі.

Скільки годин на день ви витрачаєте на виборчу кампанію?

Рахувати складно, оскільки найголовніша робота проводиться в голові з самим собою. Дуже важко налаштуватися на те, що ти – кандидат у президенти. Важко поставити собі іншу рамку. Я ж дію в одній рамці – телебачення, «Ісландія», а тут потрібно думати зовсім про інше, і для цього потрібно себе переформатувати. Ось я тижнів два себе форматував, намагався відчути себе людиною іншої якості.

Таке відчуття, що вам довелося стати кандидатом у президенти неочікувано...

Ідея про президентство не прийшла до мене раптово, ми обговорювали її ще за місяць до мого затримання. Я відбивався усіма руками і ногами, робив усе можливе, щоб не брати в цьому участі.

А хто вам пропонував?

Дуже багато людей: це ті, з ким я спілкуюся і з ким ми обговорювали політичні проекти.

Тобто рішення стати президентом – не ваше, а вашого оточення?

Ні, рішення це – тільки моє.

В одному з випусків «Школи корупції» ви сказали, що коли погодилися стати кандидатом, у вас потім два тижні ще боліла голова від того, що це все – занадто велика відповідальність. Як ви подолали цей біль?

Ніяк. Я з ним змирився. Схожа історія була, коли моя дружина завагітніла, а грошей було – тільки на коляску. Я зрозумів, що потрібно змінювати ставлення до життя і ставати дорослішим. Думати не тільки про себе, а й про майбутню дитину, про те, що потрібна квартира. Тут схожа ситуація: похід у президенти – це дорослішання, тобто відмова від легкого життя, принесення себе в жертву серйозному проекту.

Ви заявили, що повернете «поняття», які були втрачені в 2014-му. Про які конкретно поняття мова?

Поняття законності, громадянства, Конституції. Людські поняття. Кримінальні. Кримінал, до речі, це частина нашого суспільства. Не можна думати, що це не люди, це громадяни України. Їх не можна знищувати, з ними потрібно працювати. Ментовські поняття. Тобто менти повинні знову боятися, не повинно бути свавілля.

Тобто за Януковича все було нормально, а після нього всі ці поняття зникли?

За Януковича теж не було багатьох понять, але, наприклад, були поняття у ментів, у кримінального світу. Зараз дуже багато беззаконня. Було поняття у людей, що таке країна, коли ми всі разом. Загальнолюдські поняття пропали.





Політична реклама Петрова

Що будете робити після того, як програєте на цих виборах?

Якщо програю, зберу навколо себе у тисячу разів більше людей, ніж сьогодні ви бачите на цій зустрічі, і зроблю усе, щоб перемогти на наступних.

Анастасія Дейна, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»