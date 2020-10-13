Скандальний маєток сім'ї Форд продають за $58 млн



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Нерухомість стала предметом судової тяганини між спадкоємцями На фото: Кетлін ДюРосс Форд і Френк Шопен

Власність належала вдові онука засновника знаменитої автокомпанії Кетлін ДюРосс Форд

Маєток, що належав вдові автопромисловця Генрі Форда II Кетлін ДюРосс Форд, днями виставили на продаж. За двоповерховий особняк із сімома спальнями на відомому американському курорті Флорида призначили ціну в 58 мільйонів доларів, пише Ford Authority.

Вдова онука знаменитого засновника автогіганта Генрі Форда II Кетлін померла в травні цього року. Але тільки недавно її спадкоємці виставили особняк на березі озера в Палм-Біч на продаж.

Ділянки землі для зведення цього маєтку на дорогому курорті Кетлін ДюРосс почали викуповувати частинами ще в 1990 році, незабаром після смерті чоловіка. А будівництво закінчилося лише в 2002 році.

У маєтку є винна кімната з регульованою температурою, гараж на чотири машини, тренажерний зал, бібліотека.

Скандальний маєток

Наразі власність належить другові і давній довіреній особі Форда, Л. Френку Шопену, який пізніше став опікуном Кетлін, коли її здоров'я погіршився.

В останні роки між Кетлін, Шопеном, а також її дочками Кімберлі ДюРосс і Деборою ДюРосс Гіборд зав'язалася судова тяганина.

Дочки ДюРосса Форда подали позов, в якому стверджувалося, що Шопен «вирізав їх з її життя» і що він ображав і контролював власницю маєтку. Шопен же парирував, що спадкоємців хвилюють лише гроші. У березні суддя виніс рішення на його користь.

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