Як виглядає маєток генерала СБУ Кузнєцова, який робить бізнес на обміні полоненими

Місце в «списку на обмін» коштує від 30 до 80 тисяч доларів

Рекомендую оглянути з висоти пташиного польоту маєток начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ генерал-майора Геннадія Кузнецова, зведений Геннадієм Івановичем на березі Дніпра на столичних «Осокорках» завдяки «обміну полоненими».

Кузнецова два рази виганяли з СБУ за вчинення корупційних правопорушень, у 2011 році він був засуджений вироком Печерського районного суду Києва за вчинення службового злочину, а в лютому 2019 року за результатами двох службових перевірок Кузнецову була винесена сувора догана з попередженням про неповну службову відповідність за розкрадання бюджетних коштів, використання службового автомобіля для поїздок на відпочинок за кордон і «ліві заробітки» у вигляді охорони концертів Вакарчука з отриманням грошей «у конверті». Тож не дивно, що з огляду на бурхливу кримінальну біографію Кузнецова глава держави Андрій Єрмак включив його представником України до складу Тристоронньої контактної групи замість Валерії Лутковської, у березні 2020 року нагородив (Указом за підписом Зеленського, який працює президентом у Офісі Єрмака) Орденом Данила Галицького та призначив його «головним по обміну полоненими».

Працює спільний бізнес Єрмака та Кузнецова за наступною схемою. У ДНР/ЛНР утримується, припустимо, 7-10 українських військовослужбовців і бойовики готові їх обміняти на своїх комбатантів. Але список тих, кого хоче забрати українська сторона, складається в штабі Антитерористичного центру при СБУ і в цей список начальник штабу АТЦ при СБУ Геннадій Кузнецов включає лише 2 або 3 українських солдат. А решта 15 – 20 осіб – це бізнесмени, які проживають на окупованій території і яких бойовики спеціально затримують для того, щоби вони заплатили за включення їх Україною в «список на обмін». Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, які чимсь провинились перед окупаційною владою й потрапили до в’язниці.

Місце в «списку на обмін» коштує від 30 до 80 тисяч доларів. Платити треба представникам бойовиків, після сплати грошей Кузнецов включає цього бізнесмена або колишнього бойовика в перелік осіб, запитуваних Україною, а глава держави Єрмак, зі свого боку, звільняє осіб, які утримуються на підконтрольній території й становлять інтерес для окупаційної влади. Наприклад – колишніх співробітників міліцейського спецпідрозділу «Беркут», яких судили по обвинуваченню у вбивстві 39 беззбройних учасників акцій протесту в лютому 2014 року.

Наскільки прибутковим є цей бізнес, можна судити по маєтку Кузнецова. Відео знято 6 серпня 2020 року за кілька днів по тому, як Геннадій Іванович завершив споруджувати басейн.