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    ЗМІ показали новий розкішний маєток Ахметова під Києвом (відео з дрона)

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    <p>Триповерховий особняк будували понад п'ять років, він розкинувся на 25 гектарах землі, які оточені подвійною огорожею</p> - ЗМІ показали новий розкішний маєток Ахметова під Києвом (відео з дрона)

    Триповерховий особняк будували понад п'ять років, він розкинувся на 25 гектарах землі, які оточені подвійною огорожею

    Фото: «Страна»

    Нова резиденція олігарха розташована під Києвом у селі Плюти

    Олігарх Рінат Ахметов переїхав у свою нову резиденцію, яка розташована під Києвом у селі Плюти. Тут він проводить ділові зустрічі з першими особами країни і насолоджується відпочинком. У вересні Ахметов відсвяткував свій 54-й день народження в новому особняку. 

    Журналістам видання «Страна» за допомогою дрона вдалося подивитися, як живе найбагатша людина в Україні.

    Триповерховий особняк будували понад п'ять років. Маєток розкинувся на 25 гектарах землі, які оточені подвійною огорожею. Земля олігарха знаходиться поряд з Українкою, трохи далі від інших заможних жителів Конча-Заспи. Навколо території немає ніяких сусідів, тільки густий сосновий ліс.

    Крім основного розкішного будинку є ще кілька будівель. На ділянці розташована парковка, басейн, джакузі, а також кілька видів бань. Особняк прикрашений мармуровими скульптурами. Також біля будинку знаходяться два фонтани.

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    Мешканці села Плюти подейкують, що Ахметов розпорядився, щоб на території його маєтку вирили підземний тунель. Таємний хід нібито проходить під ставком і з'єднує апартаменти з гостьовим будиночком.

    ЗМІ зазначає, що від дронів володіння Ахметова захищають глушники сигналу, які потужніші, ніж використовує президент Володимир Зеленський і генпрокурор Ірина Венедіктова.

    Раніше ЗМІ зафіксували, як перший помічник Зеленського таємно приїжджав до Ахметова.

    нерухомість земля Рінат Ахметов олігархи Київщина ліс парковка басейн
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