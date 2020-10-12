ЗМІ показали новий розкішний маєток Ахметова під Києвом (відео з дрона)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Триповерховий особняк будували понад п'ять років, він розкинувся на 25 гектарах землі, які оточені подвійною огорожею Фото: «Страна»

Нова резиденція олігарха розташована під Києвом у селі Плюти

Олігарх Рінат Ахметов переїхав у свою нову резиденцію, яка розташована під Києвом у селі Плюти. Тут він проводить ділові зустрічі з першими особами країни і насолоджується відпочинком. У вересні Ахметов відсвяткував свій 54-й день народження в новому особняку.

Журналістам видання «Страна» за допомогою дрона вдалося подивитися, як живе найбагатша людина в Україні.

Триповерховий особняк будували понад п'ять років. Маєток розкинувся на 25 гектарах землі, які оточені подвійною огорожею. Земля олігарха знаходиться поряд з Українкою, трохи далі від інших заможних жителів Конча-Заспи. Навколо території немає ніяких сусідів, тільки густий сосновий ліс.

Крім основного розкішного будинку є ще кілька будівель. На ділянці розташована парковка, басейн, джакузі, а також кілька видів бань. Особняк прикрашений мармуровими скульптурами. Також біля будинку знаходяться два фонтани.

Мешканці села Плюти подейкують, що Ахметов розпорядився, щоб на території його маєтку вирили підземний тунель. Таємний хід нібито проходить під ставком і з'єднує апартаменти з гостьовим будиночком.

ЗМІ зазначає, що від дронів володіння Ахметова захищають глушники сигналу, які потужніші, ніж використовує президент Володимир Зеленський і генпрокурор Ірина Венедіктова.

Раніше ЗМІ зафіксували, як перший помічник Зеленського таємно приїжджав до Ахметова.