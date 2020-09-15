Розкішний маєток та 10 квартир у Києві: ЗМІ показали нерухомість Андрія Богдана



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Під час зйомки з повітря вдалося роздивитися маєток Богдана: ділянка має нестандартну витягнуту площу і впритул підходить до води Фото: «Страна»

Ексглава Офісу президента є власником 10 квартир в елітній багатоповерхівці Chicago в центрі Києва і шикарного маєтку в Козині.

Колишній керівник Офісу президента, адвокат і бізнесмен Андрій Богдан, якого нещодавно допитали в Державному бюро розслідувань, є власником 10 квартир в елітній багатоповерхівці Chicago в центрі Києва і шикарного маєтку в Козині.

Про це пише видання «Страна».

Як з'ясувалося, 43-річний Андрій Богдан раніше інвестував велику суму грошей в столичну нерухомість. У його податковій декларації за 2019 рік вказано велику кількість недобудованих об'єктів. Йдеться про 10 квартир від 44 до 119 кв м у висотці Chicago Central House на перетині вулиць Антоновича та Жилянської, що біля метро «Олімпійська».

Chicago Central House – це 24-поверховий будинок в стилі американських хмарочосів.

За інформацією ЗМІ, колишній глава президентської канцелярії займає цілий поверх, швидше всього, один з останніх. З панорамних вікон Богдана відкривається вид на Олімпійський стадіон, бізнес-центри Gulliver і «Парус», а також видно костел святого Миколая. Загальна площа всіх квартир складає близько 800 кв м, причому ринкова вартість квадратного метра житла в цьому ЖК зараз коливається в межах $3-4 тисяч. Тож апартаменти Богдана можуть коштувати $2,8 млн.

Ще одним забудовником в цьому проекті виступає Saga Development, власником якої є давній друг Богдана Андрій Вавриш.

Видання додає, що живе Андрій Богдан не в столиці, а в елітному селищі Козин під Києвом по сусідству з Петром Порошенком і Олегом Ляшком.

Під час зйомки з повітря вдалося роздивитися маєток Богдана: ділянка має нестандартну витягнуту площу і впритул підходить до води, з двору є вихід на персональний пляж з причалом, де стоїть водний мотоцикл. Місцеві жителі кажуть, що часто бачать розкішний катер, пришвартований біля цього маєтку.

На задньому дворі є невеликий басейн, лазня-бочка, дитячий батут і плетені підвісні гойдалки у вигляді коконів. Тут часто гостюють діти Андрія: у нього чотири дочки – Вікторія, Анастасія, Катерина і Софія.

Сам особняк збудований в стилі мінімалізм. Поруч – гараж на дві машини.

За декларацією, Богдан в Козині володіє 55 сотками землі (три ділянки об'єднані в одну). 13 років тому він заплатив за землю близько 4,1 млн грн. Вартість будинку на 560 кв. м, який було збудовано в 2011 році, політик не вказує у своїй фінансовій звітності.

До слова, напередодні Державне бюро розслідувань (ДБР) оприлюднило результати допиту ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

Нагадаємо, що екскерівника Офісу президента викликають як свідка для перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей з російськими чиновниками щодо Криму.

Як повідомлялося 9 вересня, ексголова Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Раніше вийшло інтерв'ю Богдана, де він заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.