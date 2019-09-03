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    Скасування депутатської недоторканності: закон вже передали на підпис Зеленському

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    Законодавчий акт, який парламент ухвалив сьогодні, передали главі держави - Скасування депутатської недоторканності: закон вже передали на підпис Зеленському
    Законодавчий акт, який парламент ухвалив сьогодні, передали главі держави

    Документ вже підписано спікером парламенту Дмитром Разумковим

    Закон про внесення змін до Конституції України щодо скасування недоторканності народних депутатів відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

    Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

    Зазначається, що документ вже підписано спікером парламенту Дмитром Разумковим. Після цього законодавчий акт передали главі держави.

    Нагадаємо, депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності (із 2020 року. - ред.).

    Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

    Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

    Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.

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