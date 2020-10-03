Складна обстановка на всій лінії розмежування. На Луганщині не вщухають масштабні пожежі



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Масштабні пожежі на Луганщині охопили понад 20 тис. гектарів Фото: ДСНС у Луганській області

Найбільші пожежі вирують у трьох районах на Луганщині

На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Луганській області.

Продовжується гасіння 7 основних осередків: село Смолянинове Новоайдарського району, поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське, поблизу Трьохізбенки, Муратове та Капітонове (Новоайдарський район), поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район), поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район), між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район), поблизу села Вільхове (Станично-Луганський район), поблизу села Болотене (Станично-Луганський район).

За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем усіх осередків, складає понад 20 тис. га.

Як повідомляє ДСНС, за попередньо добу авіація рятувальників скинула на вогонь 646 тон води. Восьмеро загиблих та четверо зниклих безвісти. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 3 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, вітер південно-східний до 15 м/с, температура повітря до 23 градусів тепла.

Як повідомлялося раніше, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

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