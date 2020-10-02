Пожежа обігнала автомобіль. Що відбувається на охопленій вогнем Луганщині

Масштабна пожежа на Луганщині Фото: ДСНС України

Голова селища, в якому згоріла третина дворів, просить про допомогу

Масштабні пожежі охопили Луганщину. Полум’я за кілька днів накрило майже 10 тис. гектарів трави та лісу. Вогонь підступив до Сєвєродонецька, навколишні райони якого постраждали. Під загрозою знищення перебувають понад два десятки сіл і селищ, рапортують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. В епіцентрі – Старобільський, Новоайдарський та Станично-Луганський райони.

Пожежі також спричинили детонування боєприпасів на території, наближеної до окупованої. Закриті пункти пропуску. «У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено…», – ідеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

На позачерговому засіданні уряд пообіцяв виплатити компенсації людям, які постраждали через пожежі від 20 до 300 тисяч грн. Максимальна сума передбачена для громадян, чиї будинки згоріли вщент. Усього, за підрахунками урядовців, постраждали близько 300 осель.

Чи не найбільше вогонь нашкодив на півдні Сєвєродонецька, до якого входять селища Сиротине, Метьолкіне і Воронове. Саме у цих трьох населених пунктах найбільше людей залишилися без даху над головою, четверо загинули. Усього ж пожежі забрали щонайменше 9 життів, ще кілька зникли безвісті.

Згадані три селища об’єднує Сиротинська селищна рада. У розмові з «Главкомом» її голова Василь Попов розповів, як доводилося рятуватися від вогню, чому людей не влаштовує запропонована урядом компенсація, та як можна допомогти тим, хто постраждав.

Василь Попов

Яка ситуація у населених пунктах, які входять до Сиротинської селищної ради?

150 дворів згоріло. Це трохи менше третини від загальної їх кількості. Це тільки у селищі Сиротине. 90 дворів згоріло у селищі Воронове. Також два будинки вогонь знищив у селищі Метьолкіне.

У соцмережах повідомляють, що у Воронове нібито геть усі будинки згоріли. Наскільки це так?

Ні, не всі будинки. Як я і кажу, згоріло 90 дворів, всього у цьому селищі їх 473.

Як так сталося, що вогонь застав мешканців зненацька. Чому не вдалося запобігти розповсюдженню пожежі, раніше евакуювати людей?

Швидкість вітру становила 25 м/с. От і рахуйте, наскільки швидко вогонь розповсюджувався за хвилину. Я виїжджав з Воронове на машині, а мене пожежа обігнала. Насилу встиг виїхати із селища. За 40 хвилин полум'я охопило усе. Це сталося 30 вересня. До порятунку людей підключилися і пожежні, і поліція. Хтось своїм ходом на власному транспорті, а хтось узагалі пішки, бігли геть. Уявіть собі, окружність селища – 5 км, з усіх боків підступала пожежа.

Скільки мешканців постраждало, де і в яких умовах вони перебувають?

Можу сказати лише, скільки дворів згоріло. В кожному з дворів по 2-3 людини, от і рахуйте скільки постраждало. Бажано б будинки їм відбудувати. Тобто дати хоча б стільки, аби вистачило побудувати будинок. Людей розмістили у трьох школах (у Сєвєродонецьку).

Вогонь на Луганщині охопив близько 10 тис. гектарів (Фото: ДСНС у Луганській області)

Уряд обіцяє по 300 тисяч гривень компенсації за зруйнований будинок. Цього вистачить?

А як ви думаєте? Поцікавтеся, скільки коштує на вторинному ринку купити хоча б невеличкий будинок.

Якщо цих грошей недостатньо, як вирішити проблему?

За даними уряду, внаслідок масштабних пожеж на Луганщині згоріли 300 будинків (Фото: ДСНС у Луганській області)

Звертатимемося до влади міста Сєвєродонецьк, до влади Луганської області, аби виділили, до усіх звертатимемося. Будемо ходити по Україні, збирати. Хто може, той і допоможе.

Чи спілкувалися ви з людьми, яких евакуювали? Що вони розповідають?

Вони плачуть.

Михайло Глуховський, «Главком»