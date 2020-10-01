Уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині



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Найбільш складна ситуація зберігається вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька Фото: ДСНС

Зараз встановлюється сума збитку в результаті пожеж

Кабінет міністрів обіцяє виділити кошти з резервного фонду держбюджету для допомоги постраждалим в результаті масштабних пожеж у Луганській області. Про це 1 жовтня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Він зазначив, що зараз встановлюється сума збитку в результаті пожеж.

«Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації і ДСНС. Зараз важливо якомога швидше допомогти людям», - зазначив прем'єр-міністр.

Ситуацію з гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 30 вересня у Луганській області виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки у декількох районах.

За останніми даними, вже загинули п'ятеро людей, десятьох людей госпіталізовано та 120 чоловік евакуйовано.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найбільш складна ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.