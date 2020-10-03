Волонтери показали, як бойовики підпалюють траву на Луганщині



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Відео підпалу зняли українські військові

Волонтери стверджують, що терористи російсько-окупаційних військ підпалили суху траву неподалік позицій українських бійців

Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

За інформацією волонтерів, відео вони отримали від військових однієї з бригад, які зараз перебувають на передовій у Луганській області.

«На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців», – заявили у фонді.

Як видно з відео, окупанти одягнуті у військову форму російського зразка «Горка».

За останніми даними, внаслідок масштабних пожеж у Луганській області постраждали троє співробітників ДСНС, кількість загиблих збільшилася до восьми.

Також відомо, що через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.