  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Волонтери показали, як бойовики підпалюють траву на Луганщині

    • Розсилка
    <p>Відео підпалу зняли українські військові</p> - Волонтери показали, як бойовики підпалюють траву на Луганщині

    Відео підпалу зняли українські військові

    Волонтери стверджують, що терористи російсько-окупаційних військ підпалили суху траву неподалік позицій українських бійців

    Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

    За інформацією волонтерів, відео вони отримали від військових однієї з бригад, які зараз перебувають на передовій у Луганській області.

    «На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців», – заявили у фонді.

    Як видно з відео, окупанти одягнуті у військову форму російського зразка «Горка».

    За останніми даними, внаслідок масштабних пожеж у Луганській області постраждали троє співробітників ДСНС, кількість загиблих збільшилася до восьми.

    Також відомо, що через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

    За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

    Детальніше читайте у матеріалі:
      пожежа бойовики на Донбасі Луганщина військові
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies